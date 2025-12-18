En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo

El martes por la tardenoche apareció en la localidad de San Clemente del Tuyú, en la costa argentina, uno de los animales más raros del mundo: el zifio.

De presencia cuasi inédita del cetáceo en la zona, el ejemplar llegó para morir en ella. Aunque el equipo de la Fundación Mundo Marino intentó mantenerlo con vida, el cetáceo murió a la mañana siguiente aparentemente por una neumonía.

Especialistas afirman que solo hubo cuatro avistamientos de ellos desde 1987.

El ejemplar que apareció en San Clemente era macho, medía cerca de 4,30 metros de largo y pesaba una tonelada. El equipo de rescate intentó sumergirlo nuevamente en el agua, pero el animal regresaba constantemente a tierra.

¿Qué es un zifio?

Un zifio es un cetáceo marino perteneciente a la familia de los zifíidos, también conocidos como ballenas de pico. Tiene un cuerpo alargado y robusto, una cabeza pequeña y un hocico estrecho y prominente que recuerda a un pico, rasgo que le da su nombre.

Su tamaño varía según la especie, pero en general mide entre 4 y 10 metros de largo. La coloración suele ser gris oscura o marrón, con manchas claras o cicatrices, especialmente en los machos adultos.

Estos animales están entre los mamíferos marinos más esquivos y menos conocidos del planeta. Viven en aguas profundas y alejadas de la costa, y pasan gran parte de su vida sumergidos.

Son famosos por su capacidad de realizar inmersiones extremadamente profundas y prolongadas, que pueden superar los 1.000 metros y durar más de una hora. Se alimentan principalmente de calamares y peces de aguas profundas, que capturan gracias a la succión más que a la mordida.

El zifio es una especie particularmente sensible al ruido submarino, como el producido por sonares militares, lo que se ha vinculado a varamientos masivos en distintas partes del mundo.

Debido a su comportamiento discreto y a la dificultad para estudiarlos en su hábitat natural, muchas especies de zifios siguen siendo poco comprendidas. Hoy están considerados indicadores clave de la salud de los océanos profundos y objeto de creciente interés científico y conservacionista.