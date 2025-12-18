Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |TRABAJO MANCOMUNADO CON LA PROVINCIA, MUNICIPIOS VECINOS Y MONITOREO

VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

18 de Diciembre de 2025 | 19:24

Escuchar esta nota

Asaltos en moto en la vía pública, escruches y entraderas a domicilios son las modalidades delictivas que más preocupan a los platenses y que se distinguen, fundamentalmente, por la presencia de la improvisación de la primera y la organización en las otras dos, por parte de los perpetradores. En los tres pone el foco la Comuna, desde donde sostienen que la coordinación con la Policía bonaerense y distritos vecinos y la incorporación de tecnología por parte del Municipio son la clave para un combate efectivo de la inseguridad vecinal.

El secretario de Seguridad de la Municipalidad, Diego Pepe, visitó ayer la redacción de EL DIA, donde evaluó que la modalidad “motochorro” es la que más preocupación vecinal provoca porque es “una forma de robo que combina rapidez, violencia y rápida huida, exponiendo a las víctimas a un alto grado de vulnerabilidad”, aunque “no es la única ni la más compleja dentro del mapa del delito”.

En tanto, los robos a domicilios son “los hechos que mayor daño generan y los que demandan un trabajo de inteligencia más profundo: son delitos que requieren logística, planificación y organización. Ahí es donde se articula con la Provincia y el Ministerio de Seguridad”, señaló. 

Advirtiendo que la seguridad es competencia de la Provincia, también destacó las estrategias que el Municipio impulsa, entendiendo que los intendentes son los que mejor conocen su territorio y sus problemáticas. 

“Trabajamos en conjunto con la DDI de La Plata y el ministerio de Seguridad, además de con los distritos vecinos y analizamos para actuar mapas del delito, rutas de ingreso y egreso y análisis de patrones”.

Contó que, respecto del raid delictivo ocurrido el martes el El Mondongo, los presuntos autores ya estarían identificados gracias al “cruce de cámaras municipales, privadas y de los centros de monitoreo de Berisso y Ensenada”. Esto, dijo, “resulta clave para la posterior tarea vecinal.

EL PLAN DE SEGURIDAD

Sobre cómo enfrentar el delito en la Ciudad, Pepe definió que, para el Municipio es “dotarse de tecnología, que es lo que estamos haciendo”. Contó que ya se adjudicó la licitación para instalar 1200 nuevas cámaras, consistentes en 800 fijas, 400 domos y 100 lectores de patentes que se instalarán en los accesos a la Ciudad. “Esto nos permitirá saber desde nuestro centro de monitoreo cuando ingresa a la Ciudad o egresa un auto con pedido de captura y poder actuar rápidamente dándole aviso a la Policía bonaerense”, explicó.

Consideró, en ese sentido, que “la tecnología es crucial para disuadir, monitorear, prevenir y esclarecer delitos”. En tanto, sobre la problemática de la zona roja, opinó: “Hay que erradicarla, respetando los derechos de todas las personas que están allí y dándoles una alternativa de trabajo”, concluyó.

