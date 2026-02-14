VIDEO.- Fuego y tensión en Gorina: un incendio en un descampado mantiene en vilo a los vecinos

Este sábado por la tarde, un incendio se desató en un descampado ubicado en la zona de 505 y 141, de la localidad de Gorina. Las llamas, en cuestión de minutos, se agrandaron y comenzaron a acechar el terreno que está ubicado a metros del club Gonnet.

El área afectada, linda con viviendas y con el club recién detallado y a unas cuadras de la cárcel, por lo que generó una enorme preocupación en los frentistas de la zona. Rápidamente, según detallaron, dieron alerta al personal de Bomberos y al 911 para sofocar las voraces llamas que se apoderaban del terreno con la ayuda del viento.

Con la llegada de los bomberos al barrio Don Carlos, los socorristas comenzaron a combatir las llamas para evitar su propagación y concluir las tareas antes del anochecer, con el objetivo de realizar con mayor facilidad el trabajo.

El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

Un incendio forestal volvió a encender las alarmas en la Región y dejó en evidencia un verano atravesado por el avance del fuego, con focos que ya causaron estragos en distintas localidades del norte platense. Esta vez, las llamas se desataron en la zona de Arturo Seguí y obligaron a desplegar un amplio operativo para evitar que el siniestro alcanzara áreas sensibles y sectores habitados.

El foco principal se originó en un descampado ubicado en calle 152 entre 403 y 408, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente entre pastizales secos y vegetación acumulada. Según reportes oficiales y testimonios de los equipos de emergencia, el incendio alcanzó gran magnitud en pocas horas y llegó a extenderse por varios kilómetros, afectando una superficie estimada en al menos siete hectáreas.

Durante la noche se mantuvo una “guardia de cenizas” en la zona para evitar rebrotes y monitorear posibles focos activos que pudieran reavivar las llamas durante la madrugada.

Dotaciones de bomberos voluntarios de Arturo Seguí encabezaron el operativo inicial junto a brigadistas forestales y unidades provenientes de Villa Elisa, Hudson y Gutiérrez. Las tareas incluyeron el combate directo de múltiples focos activos y maniobras de contención para impedir que el frente ígneo ingresara con mayor intensidad al Parque Pereyra Iraola, considerado el principal pulmón verde de la Región y hogar de una valiosa biodiversidad. El fuego también llegó a rozar viviendas en la zona de 152 y 407, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos, aunque no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.