Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal

Un joven de 20 años murió y otras dos personas resultaron heridas este sábado como consecuencia del choque entre su auto y una camioneta en la Ruta 2.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron que el incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 191, sobre el carril ascendente, en el que, por circunstancias que son motivos de investigación, colisionaron una Ford EcoSport gris (patente LJE330) y una Toyota Hilux gris (PEZ 374).

A causa del impacto, falleció el conductor del primer vehículo, identificado como Sebastián Traverso, de 20 años, de la localidad de Castelli.

En tanto, el segundo rodado implicado en el hecho era conducido por Pablo Cortes, de 55 años, quien viajaba acompañado por Andrea Agariz, de 47 y ambos fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones que eran evaluadas.

Conforme a los datos preliminares, el sector de la autovía es recto, las condiciones climáticas eran buenas, con cielo despejado, al tiempo que la presunta causa sería una mala maniobra.

Por su parte, personal de AUBASA removió los vehículos fueron removidos por grúas de AUBASA y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Castelli, a cargo de la fiscal Bruno Hermosa, que caratuló el hecho como “homicidio culposo”, mientras continúan las tareas para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro fatal.