Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal

El conductor de la Ford EcoSport gris tenía 20 años y falleció en el acto. El caso fue caratulado como homicidio culposo.

Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal
14 de Febrero de 2026 | 12:06

Escuchar esta nota

Un joven de 20 años murió y otras dos personas resultaron heridas este sábado como consecuencia del choque entre su auto y una camioneta en la Ruta 2.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron que el incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 191, sobre el carril ascendente, en el que, por circunstancias que son motivos de investigación, colisionaron una Ford EcoSport gris (patente LJE330) y una Toyota Hilux gris (PEZ 374).

A causa del impacto, falleció el conductor del primer vehículo, identificado como Sebastián Traverso, de 20 años, de la localidad de Castelli.

En tanto, el segundo rodado implicado en el hecho era conducido por Pablo Cortes, de 55 años, quien viajaba acompañado por Andrea Agariz, de 47 y ambos fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones que eran evaluadas.

Conforme a los datos preliminares, el sector de la autovía es recto, las condiciones climáticas eran buenas, con cielo despejado, al tiempo que la presunta causa sería una mala maniobra.

Por su parte, personal de AUBASA removió los vehículos fueron removidos por grúas de AUBASA y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Castelli, a cargo de la fiscal Bruno Hermosa, que caratuló el hecho como “homicidio culposo”, mientras continúan las tareas para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro fatal.

LE PUEDE INTERESAR

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

LE PUEDE INTERESAR

Un penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución 
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

El clásico según dos históricos

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas

Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
Últimas noticias de Policiales

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Un penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución 

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
La Ciudad
Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria
Espectáculos
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla