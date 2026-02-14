La agenda del carnaval en la Ciudad

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
La acción del carnaval no se detiene y hoy continúa en varias localidades con una programación que llegará hasta el martes.
Desde las 15 habrá festejo en Altos de San Lorenzo (134 entre 81 y 82) y hacia la tarde-noche, la oferta se diversifica. Gorina tendrá su corso a partir de las 18. Mientras que a las 19 la actividad se repartirá entre Villa Elisa (419 entre 5 y 6), El Rincón y el Casco Urbano, que recibirá el colorido “Carnaval de Barranquilla” en Avenida 1.
El cierre de la jornada llegará a las 20 con celebraciones en City Bell y San Carlos.
Mañana, los festejos arrancan a las 15 en Altos de San Lorenzo (calle 91 entre 6 y 7). A las 17, el Casco Urbano se suma con el “Carnaval Bicicletero” en 40 y 117, seguido por Gorina y Casa Unclan a las 18. Desde las 19, el epicentro se trasladará a las calles 17 y 53, sumando los festejos en Melchor Romero y Olmos.
En La Hermosura (calle 641 y diagonal 131) habrá un Tablado de Murgas a las 19.30. Será un carnaval solidario, ya que la cantina reunirá fondos para mejorar instituciones y servicios del barrio. El lunes habrá actividades desde el mediodía en Romero y un desfile en Meridiano V (17 y 71), a las 16. Allí también habrá un fin solidario: se podrá colaborar con la escuela 58 (18 y 71)comprando en el buffet de la cooperadora. También habrá festejo en el Casco Urbano (35 entre 17 y 53), Arana y los Carnavales de Abasto (522 y 211) desde las 19. En La Hermosura seguirá la fiesta (Ruta 11, entre 641 y 642) desde las 19.30. El martes sigue el desfile en el playón de Meridiano V a las 16 y en El Rincón (443 bis y 138) a las 19.
