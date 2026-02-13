Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

La Provincia pone la lupa al uso del agua de las napas, ríos y arroyos

La Provincia pone la lupa al uso del agua de las napas, ríos y arroyos
13 de Febrero de 2026 | 20:31

Escuchar esta nota

Quinteros, productores agropecuarios en general, countries, industrias y comercios tendrán que mirar con atención la otra boleta que deben pagar por el agua: la que toman de las napas subterráneas o los cursos superficiales. Eso porque la Provincia acaba de hacer oficial un nuevo esquema de criterios con los que definirá el canon aplicable a quienes usan el recurso natural en función de un objetivo económico.

Según se argumentó desde la Autoridad del Agua (ADA), organismo de la órbita del Ministerio de Infraestructura, la medida “actualiza la fórmula para el cálculo del canon por el uso y explotación”, en la dirección de “ajustar el valor a características reales, promoviendo un uso más eficiente y equitativo de un recurso esencial y limitado”. Se precisa que son objeto de la medida “usuarios no domiciliarios que explotan el recurso con fines productivos o en desarrollo urbanos privados, quedando excluidos los hogares particulares”.

La actualización de valores, a partir de una nueva fórmula no llega sola. En noviembre del año pasado, el mismo organismo emitió la Resolución Conjunta 872/250, por la que se creó el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Ese es el primer paso que se debe dar, según la normativa, para usar agua que no venga por la cañería de una red pública. Hay que esperar la autorización de la Provincia y luego ir a pagar a la Autoridad del Agua las boletas que comenzarán a llegar si el planteo se acepta. También en esos días del año pasado salió la resolución 1742/25 que modificó los procesos para los trámites de obtención de esos permisos.

Este diario realizó consultas entre especialistas en temas hídricos y también en el sector productivo. Mostraron sorpresa. ¿En el cordón hortícola se paga por el agua? preguntó este diario a un referente local y respondió que “no por ahora”. Aunque luego, apuntó que “es posible” que en algún campo se pague. El área productiva se extiende por alrededor de 5 mil hectáreas en las que hay cerca de 3 mil establecimientos flori fruti hortícolas. Desde la Autoridad del Agua se respondió que están dentro del marco normativo, como las industrias, comercios y countries.

Sólo en La Plata hay un poco más de 400 countries y barrios cerrados. La gran mayoría, en la periferia y fuera (total o parcialmente) del radar Municipal y Provincial, lo que dio lugar a clausuras en 2025 y derivó en un cambio de normativa sobre planeamiento urbano.

En 2022 la gestión Comunal impulsó un proyecto ante el concejo deliberante que buscaba regular las perforaciones y uso del suelo en el cordón verde. La idea, se dijo, era proteger el acuífero Puelche. No prosperó en un escenario de críticas fuertes y movilización de quinteros a la Municipalidad.    

El nuevo régimen publicado ayer en el Boletín Oficial, viene a modificar una normativa que fue creada en 2013. También, un modo de acción oficial ante el uso del agua que -se indicó desde la Autoridad del Agua-, tuvo un cambio de intensidad desde 2024. Como evidencia de eso se enlistó a los cambios en la normativa en estos meses y fiscalizaciones  “en el territorio” Provincial.

La actualización de las facturas (aún no dimensionada en cálculos de usuarios y funcionarios) dependerá ahora de una nueva fórmula que combina aspectos cuantitativos y cualitativos. “Incorpora variables como el caudal declarado, la fuente de extracción (superficial o subterránea), el tipo de usuario, el factor de retorno y la disponibilidad hídrica regional, entre otros parámetros”, se indicó. En particular, se mira ahora la magnitud del emprendimiento.

Se calcula que habrá más ingresos a través de la nueva fórmula. “Los recursos generados a través del canon se destinan al sostenimiento de las tareas de medición, planificación, monitoreo y control que realiza la ADA, fundamentales para garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo”, se indicó.

Claudio Velazco, ingeniero especialistas en temas de hidráulica analizó que “aparentemente, con este Decreto 3233/25 se actualiza la forma en que se calcula el canon por el uso del agua y redefine cómo debe aplicarse, dando mayor protagonismo a la Autoridad del Agua y estableciendo criterios más diferenciados según el tipo de usuario y las características del recurso en cada región”.

Sobre el escenario en el que incide, opinó el esquema anterior “presentaba inconvenientes en la fórmula de cálculo del canon, ya que no era representativa de diferentes variables reales, y a su vez sus cálculos no contemplaban actualizaciones acordes a la realidad económica imperante, o sea pasaban a ser cánones desactualizados”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Rechazo a la oferta de la Provincia: docentes convocan a paro, no arrancan las clases y se suman gremios

Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de La Ciudad

El Súper Cartonazo con plazo hasta el miércoles

La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas con circulación restringida en el feriado de carnaval

Barrio por barrio, el carnaval en La Plata sigue este fin de semana

Un carnaval en San Carlos provocó la bronca de un vecino cuando le tiraron espuma en el parabrisas
Deportes
Zaniratto mueve piezas en la previa al clásico en el Bosque
Domínguez define a los titulares para medirse con Gimnasia
El platense Tomás Etcheverry ganó y enfrentará a Francisco Cerúndolo en semifinales del Argentina Open
Llega el clásico platense y se confirmó cómo será el operativo, apertura de puertas y todo lo que hay que saber
Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense
Espectáculos
Se supo: revelan quién es la periodista que le envía "nudes" a Icardi
A puro sazón, los fans le pusieron color a la previa de Bad Bunny en River
"Pu... relajado": Beto Casella "crucificado" en redes por comentarios homofóbicos en su programa radial
"En el barro 2": los tres intérpretes que no llegaron a verse en pantalla
Luciano Castro rompió el silencio y habló de su internación “Vengo a sanar”
Información General
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Policiales
Arturo Seguí en vilo: el incendio ya arrasó con 7 hectáreas, rozó viviendas y temen por refugios de animales
Cara a cara con el fiscal, qué declararon los padres de la beba fallecida en Ensenada
Tras definirse la fecha de juicio, “La Toretto” tuvo un ataque de pánico y debió ser asistida
"Tengo terror": el drama de la mamá de la nena a la que un hombre le ofreció caramelos en La Plata
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla