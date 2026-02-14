Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Panorama bonaerense

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

14 de Febrero de 2026 | 21:23

Escuchar esta nota

Axel Kicillof conoció de primera mano, hace ya varios días, que un paro de los docentes se estaba dibujando en el horizonte. Lo sospechaban los funcionarios del ministerio de Economía que por entonces afinaban el lápiz en busca de redondear una oferta salarial que lograra, aún con fórceps, torcer la historia; se lo dijeron a modo de cortesía los propios sindicalistas, muchos de ellos activos participantes de su propio proyecto político, en medio de la pesadez del hecho inevitable.

Por primera vez desde que el actual Gobernador se hizo cargo de la Provincia, el ciclo lectivo arrancará con un conflicto salarial instalado. Es una situación irreversible que generará acciones y lecturas diversas. En medio de una situación fiscal por demás compleja, la administración bonaerense buscará ahora que la huelga no se extienda, que quede acotada al simbólico 2 de marzo.

Esa primera decisión implica retomar las negociaciones paritarias de inmediato. La idea oficial es procurar generar un acuerdo en las próximas dos semanas, antes del arranque de la actividad escolar, como para evitar que la huelga escale.

El tiempo escasea, como los recursos que dice disponer la Provincia como para mejorar ese 3 por ciento de aumento que propuso para febrero que los gremios docentes, y además los estatales, rechazaron. “No hay mucho margen para subir ese porcentaje”, se sinceran en el Gobierno. Puede que exista alguna suba módica, que acaso tenga el anabólico de otras medidas que puedan impactar sobre el bolsillo de los trabajadores.

Desde hace tiempo los sindicatos piden ascensos, recategorizaciones, pases a planta y bonificaciones que empujan sobre el ingreso de bolsillo. Sobre ese sendero caminará la gestión bonaerense en procura de frenar un escenario de fricción sindical desconocido hasta hora por la gestión Kicillof.

Existe otro asunto que empuja la premura oficial, tan o más delicado que el conflicto docente: la situación salarial de la Policía. En el Gobierno se sigue de cerca el tema, monitoreado a diario, más aún luego de la rebelión que los uniformados protagonizaron en Santa Fe y que obligaron al gobernador radical Maximiliano Pullaro a disponer un aumento en los sueldos por encima de las previsiones oficiales.

LE PUEDE INTERESAR

A un año del escándalo de $Libra: investigación estancada, millones en el limbo y el oficialismo en silencio

LE PUEDE INTERESAR

El crecimiento de Bullrich tensiona a LLA y complica la relación con el PRO

Kicillof vivió en carne propia esa situación allá por el arranque de su primera gestión. Una protesta que arrancó tímidamente y luego se extendió generó la intervención del entonces presidente Alberto Fernández, que contribuyó a desinflar el conflicto con una ayuda financiera para la Provincia.

Hoy ese camino es imposible de explorar. Por el contrario, el gobierno de Javier Milei recortó fondos que venía recibiendo la Provincia, entre ellos, la contribución para la seguridad. En la Provincia sacan cuentas. “Ya nos deben 15 millones de millones de pesos, casi la mitad de nuestro presupuesto anual”, señalan.

De ahí la idea oficial de cerrar una paritaria rápida. Ya no se trata solamente de acordar con los docentes para que el conflicto no se extienda, y con los otros sectores como estatales, médicos y judicial. La necesidad del Gobierno pasa por generar, con premura, un anuncio salarial para los casi 100 mil efectivos de su propia fuerza de seguridad.

En el medio de la discusión salarial con los maestros aparece además la pelea discursiva. Diversos sindicatos apuntan sus cañones a la Casa Rosada por la “asfixia” financiera que sufre la principal provincia del país. Ese planteo viene acompañado de otras acciones: el 2 de marzo habrá un paro nacional de la Ctera, el gremio madre de los docentes, que acaso sirva de paraguas para amortiguar el peso de la huelga sobre la gestión de Kicillof.

Existen otros asuntos que empujaron el paro. De fondo, claro, está la cuestión salarial. El aumento del 3 por ciento ofrecido por el Gobierno implicaba para el maestro de grado una suba de apenas 22 mil pesos. Aún cuando buena parte de las conducciones sindicales reportan al esquema político de Kicillof, la inocultable erosión salarial de los últimos años terminó por hacer insostenible para la propia dirigencia aceptar la oferta.

“Nos presionan las bases”, fue una de las explicaciones gremiales a la hora de anunciarle el paro al Gobierno, esas mismas bases que en varias paritarias se manifestaron frente al ministerio de Trabajo para cuestionar a sus propios dirigentes. Hubo un intento por amortiguar la queja: las últimas reuniones entre funcionarios y sindicalistas fueron virtuales en busca de desalentar las movilizaciones. Pero una inflación ascendente y un aumento módico terminaron por delinear el paro. Kicillof, en plena instalación nacional, deberá lidiar con un escenario no deseado y un conflicto salarial que buscará no se expanda.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

El clásico según dos históricos

VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven
Últimas noticias de Política y Economía

A un año del escándalo de $Libra: investigación estancada, millones en el limbo y el oficialismo en silencio

El crecimiento de Bullrich tensiona a LLA y complica la relación con el PRO

Reforma laboral: la CGT evalúa un paro general y el oficialismo cuenta votos para saber si será posible aprobar la ley

Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias
Policiales
La familia de Eugenia, la joven embestida en Villa Elvira, aseguró que identificaron al sospechoso y reclaman justicia
VIDEO.- Fuego y tensión en Gorina: un incendio en un descampado mantiene en vilo a los vecinos
El joven que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 2 tuvo un paso por Estudiantes y Villa San Carlos
VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
VIDEO. Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Quique Felman, uno de los periodistas investigados por "lavado de activos", fue liberado en EEUU y vuelve al país
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Deportes
Con Medina y Cetré, los convocados de Estudiantes para el clásico ante Gimnasia
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Francisco Cerúndolo y quedó a un paso de la final del Argentina Open
A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo
¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones
Augusto Max le ganó la pulseada a Miramón y sería de la partida en el clásico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla