Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Los principales gremios docentes rechazaron la oferta salarial de la Provincia y anunciaron medidas de fuerza para el inicio del ciclo lectivo. La decisión fue adoptada tanto por el Suteba como por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que no aceptaron el aumento del 3 por ciento propuesto por la administración de Axel Kicillof.

De esta forma, se configura un escenario de conflicto inédito desde que Kicillof se hizo cargo de la Gobernación, hace poco más de seis años, ya que hasta el momento había logrado que las clases comenzaran en tiempo y forma.

En el Ejecutivo sostenían que la negociación no está cerrada, pero la liquidación de los sueldos ya comenzó. De hecho, se anunció que la Provincia decidió pagar el mensual de febrero con un 1,5 por ciento de aumento, de modo que los trabajadores no cobren menos que en enero. Será a cuenta de futuros aumentos, se indicó.

¿Por qué el gobierno de Kicillof tomó esa decisión? Esto tiene que ver, como viene explicando este diario, con que cuando se acordó la suba de enero del 4,5 por ciento, se estableció que una parte (el 1,5 por ciento) correspondería a un retroactivo de diciembre. Ese retroactivo ahora desaparece, por lo cual se dispuso abonar ese porcentaje para que los salarios de febrero no sean más bajos que los del mes pasado.

Esta decisión viene solapada con otra: la Provincia optó por no liquidar el aumento del 3 por ciento rechazado tanto por los docentes como por los estatales, de modo de no tensar aún más la cuerda con los sindicatos. Así, dejó abierta la instancia de seguir discutiendo el porcentual de febrero.

Tras el unánime rechazo de los gremios estatales (UPCN, Fegeppba y ATE), se aguardaba que los docentes optaran por el mismo camino. En la reunión paritaria del jueves no habían fijado una postura concreta, pero finalmente contestaron de forma negativa a la oferta y anunciaron que harán medidas de fuerza el 2 de marzo, día fijado para el inicio de las clases.

PÉRDIDA SALARIAL

El Congreso de la Feb expresó su “disconformidad” ante una oferta que “no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la entidad, Liliana Olivera.

El Congreso facultó además al consejo directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales. Por lo pronto se anunció un paro por 24 horas para el inicio de las clases.

La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector” y agregó que “hoy un maestro de grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.

Por su parte, el Suteba, gremio que lidera Roberto Baradel, también rechazó la oferta salarial por considerarla “insuficiente”, al tiempo que anunció que impulsará junto a la Ctera, un paro nacional para el 2 de marzo para demandar la pronta convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del FONID (Fondo de Incentivo) y el pago de la deuda salarial. También exigirá “la transferencia de fondos del ANSES a las Cajas previsionales de las provincias y una nueva ley de Financiamiento Educativo, entre otras reivindicaciones.

De esta forma, tal como anticipara este diario, los docentes -más allá de la discusión salarial específica con la Provincia- buscarán darle una impronta nacional al paro del 2 de marzo que implicará el no inicio de las clases en tiempo y forma.

SIGUE EL DIÁLOGO

El conflicto con los docentes y el rechazo de los estatales a la oferta, podría sumar a los judiciales, que vienen reclamando una convocatoria a discutir salarios.

El escenario de negociación, sobre el que sobrevuela la estrechez financiera de la Provincia agravada por los recortes de los recursos nacionales, se complicó aún más cuando el INDEC anunció esta semana que la inflación de enero trepó al 2,9 por ciento.

Ese número más el mencionado retroactivo, impulsó de alguna forma a los gremios a reclamar un piso del 4,5 por ciento de aumento para febrero. El 3 por ciento ofrecido por la Provincia, quedó lejos.

A esta situación se suma el hecho de que los sueldos de estatales y docentes perdieron en 2025, en promedio, un 5 por ciento. Los sindicatos pretenden recuperar ese deterioro en la negociación.

Pese a los anuncios de los docentes, desde el Ejecutivo provincial dijeron que la negociación salarial sigue. Aunque, como se dijo, con la limitación de que los sueldos de febrero ya comenzaron a liquidarse.

“Seguimos trabajando en el marco de las restricciones que tiene la Provincia”, dijeron fuentes consultadas por este diario. No se descartó, en ese contexto, que la oferta rechazada pueda ser mejorada. Aunque, como se dijo, ya no se pagaría con los sueldos de febrero.

“El diálogo con los gremios continúa, en el marco de la discusión paritaria. Estamos comprometidos a buscar un acuerdo con las organizaciones sindicales para seguir garantizando mejoras en las condiciones laborales de las y los trabajadores de la Provincia”, completaron.

Kicillof afronta por primera vez un conflicto salarial con los gremios docentes con los que logró sucesivos acuerdos que derivaron en que las clases comenzaran en tiempo y forma.

La FEB había brindado un anticipo de su postura en el cierre paritario de enero, cuando rechazó entonces el aumento del 4,5 por ciento. Suteba, que había avalado la suba, ahora se plegó al rechazo de la oferta del 3 por ciento para febrero. Su conducción está alineada políticamente con el Gobernador, pero en fuentes gremiales se asegura que existe una fuerte presión de las bases docentes para impulsar la medida de fuerza.