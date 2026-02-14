Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con descuentos que van del 30% al 50%, los locales de indumentaria y calzado lanzaron liquidaciones para atraer clientes y mover mercadería. El objetivo es sostener la actividad y prepararse para la nueva temporada
A través de carteles rojos que anuncian “50% off”, percheros que ganan la vereda y vidrieras intervenidas por la palabra “sale”, el centro platense dejó atrás el pico del verano y entró de lleno en etapa de liquidación. Tras un enero de movimiento dispar, los descuentos de final de temporada buscan atraer clientes y darle un nuevo impulso a la actividad comercial antes del cambio de estación.
En este contexto, EL DIA realizó una recorrida por locales de calle 8 y zonas aledañas, donde encargados y empleados señalaron que las rebajas comenzaron entre fines de enero y los primeros días de febrero, con porcentajes que van del 30% al 50%, según el rubro, el producto y el medio de pago.
En una zapatería de la zona, Tamara Pervanchuk contó que la liquidación empezó hace una semana y que incluye descuentos escalonados del 20%, 30%, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. Las botas de cuero que antes costaban 140.000 pesos hoy se consiguen a 70.000, mientras que sandalias que estaban 89.999 bajaron a 44.999. “Se empezó a mover un poco más porque enero fue muy muerto, complicado por el tema de vacaciones”, explicó. Según detalló, hay tres y hasta seis cuotas sin interés, dependiendo del monto, lo que ayuda a concretar ventas.
En los locales de indumentaria femenina la postal es similar. Giannina D’Amelio indicó que el “sale” arrancó hacia el 28 o 29 de enero y que bikinis, shorts y vestidos de verano tienen hasta 50% de descuento en efectivo, mientras que con transferencia o débito el beneficio ronda el 30% o 40%. Modelos que estaban en $23.000 hoy se consiguen por poco más de $11.000 y remeras que costaban $15.000 bajaron a $9.000. “Se aprovecha bastante”, sostuvo, y señaló que muchos clientes compran pensando en el verano próximo. Aunque la nueva temporada ya empezó a convivir con los percheros de liquidación.
En Tiza, María Peralta explicó que comenzaron después de Reyes, hace casi un mes, con descuentos del 30% y 40%, y promociones del 50% en artículos seleccionados. Allí conviven prendas de verano con línea colegial y teen, anticipando el inicio de clases. Las mallas infantiles que estaban $19.000 quedaron en $9.000, mientras que algunas remeras bajaron de $24.000 a $16.000. En ciertos casos, el 50% es solo en efectivo y sin cambio; en otros productos rebajados se aceptan todos los medios de pago e incluso se suma un 15% extra en efectivo. “La gente entra mucho a preguntar y aprovecha para estoquearse para el año que viene”, afirmó.
La mirada de los vecinos también muestra matices. Algunos señalaron que encontraron rebajas reales del 20%, 30% y hasta el 50% en distintos rubros, e incluso promociones por segunda unidad o descuentos en artículos deportivos, como botines que pasaron de rondar los $400.000 a unos $320.000. “Están accesibles, si pagás al contado”, comentó una vecina del casco platense. Otros destacaron que aprovecharon para comprar regalos o prendas para la familia. Sin embargo, no todos coincidieron: hubo quienes consideraron que “La Plata sigue siendo cara” y que las promociones dependen de contar con efectivo o determinados beneficios bancarios. “Hay que tener el dinero en la mano para que convenga”, resumió otra frentista.
LE PUEDE INTERESAR
Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria
LE PUEDE INTERESAR
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
Por su parte, desde la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP), Valentín Gilitchensky explicó que no todos los comercios iniciaron las liquidaciones al mismo tiempo. “Las grandes marcas empiezan después de Reyes y otros un poquito más tarde. La verdad es que depende del rubro y de cómo venga la venta”, señaló. Según describió, el objetivo principal no es ampliar el margen sino “mover la caja, rotar mercadería y comprar productos nuevos”, en un contexto de consumo más cauteloso.
Así, entre promociones agresivas y bolsillos ajustados, la liquidación aparece como el puente para atravesar la recta final del verano y sostener el movimiento en el centro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí