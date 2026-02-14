El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero

A través de carteles rojos que anuncian “50% off”, percheros que ganan la vereda y vidrieras intervenidas por la palabra “sale”, el centro platense dejó atrás el pico del verano y entró de lleno en etapa de liquidación. Tras un enero de movimiento dispar, los descuentos de final de temporada buscan atraer clientes y darle un nuevo impulso a la actividad comercial antes del cambio de estación.

En este contexto, EL DIA realizó una recorrida por locales de calle 8 y zonas aledañas, donde encargados y empleados señalaron que las rebajas comenzaron entre fines de enero y los primeros días de febrero, con porcentajes que van del 30% al 50%, según el rubro, el producto y el medio de pago.

En una zapatería de la zona, Tamara Pervanchuk contó que la liquidación empezó hace una semana y que incluye descuentos escalonados del 20%, 30%, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. Las botas de cuero que antes costaban 140.000 pesos hoy se consiguen a 70.000, mientras que sandalias que estaban 89.999 bajaron a 44.999. “Se empezó a mover un poco más porque enero fue muy muerto, complicado por el tema de vacaciones”, explicó. Según detalló, hay tres y hasta seis cuotas sin interés, dependiendo del monto, lo que ayuda a concretar ventas.

En los locales de indumentaria femenina la postal es similar. Giannina D’Amelio indicó que el “sale” arrancó hacia el 28 o 29 de enero y que bikinis, shorts y vestidos de verano tienen hasta 50% de descuento en efectivo, mientras que con transferencia o débito el beneficio ronda el 30% o 40%. Modelos que estaban en $23.000 hoy se consiguen por poco más de $11.000 y remeras que costaban $15.000 bajaron a $9.000. “Se aprovecha bastante”, sostuvo, y señaló que muchos clientes compran pensando en el verano próximo. Aunque la nueva temporada ya empezó a convivir con los percheros de liquidación.

En Tiza, María Peralta explicó que comenzaron después de Reyes, hace casi un mes, con descuentos del 30% y 40%, y promociones del 50% en artículos seleccionados. Allí conviven prendas de verano con línea colegial y teen, anticipando el inicio de clases. Las mallas infantiles que estaban $19.000 quedaron en $9.000, mientras que algunas remeras bajaron de $24.000 a $16.000. En ciertos casos, el 50% es solo en efectivo y sin cambio; en otros productos rebajados se aceptan todos los medios de pago e incluso se suma un 15% extra en efectivo. “La gente entra mucho a preguntar y aprovecha para estoquearse para el año que viene”, afirmó.

La mirada de los vecinos también muestra matices. Algunos señalaron que encontraron rebajas reales del 20%, 30% y hasta el 50% en distintos rubros, e incluso promociones por segunda unidad o descuentos en artículos deportivos, como botines que pasaron de rondar los $400.000 a unos $320.000. “Están accesibles, si pagás al contado”, comentó una vecina del casco platense. Otros destacaron que aprovecharon para comprar regalos o prendas para la familia. Sin embargo, no todos coincidieron: hubo quienes consideraron que “La Plata sigue siendo cara” y que las promociones dependen de contar con efectivo o determinados beneficios bancarios. “Hay que tener el dinero en la mano para que convenga”, resumió otra frentista.

Por su parte, desde la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP), Valentín Gilitchensky explicó que no todos los comercios iniciaron las liquidaciones al mismo tiempo. “Las grandes marcas empiezan después de Reyes y otros un poquito más tarde. La verdad es que depende del rubro y de cómo venga la venta”, señaló. Según describió, el objetivo principal no es ampliar el margen sino “mover la caja, rotar mercadería y comprar productos nuevos”, en un contexto de consumo más cauteloso.

Así, entre promociones agresivas y bolsillos ajustados, la liquidación aparece como el puente para atravesar la recta final del verano y sostener el movimiento en el centro.