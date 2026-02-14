Activan alerta "Amarillo" por fuertes tormentas en La Plata para este domingo

La Comuna, en base a la información que indican los radares, estableció el Nivel de Atención del Riesgo 'amarillo' por tormentas entre la madrugada y el mediodía del domingo 15 de febrero en La Plata.

"Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos", informó la Comuna en su parte hidrometeorológico, y adelantó que “los acumulados podrían rondar los 50 milímetros o ser localmente superiores”. Según señalaron, tras el mediodía, las condiciones mejorarían.

Ante ello, la Comuna puso en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas. Con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento del agua, reforzaron las tareas de limpieza y desobstrucción en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos que están tapados.

Los operativos cuentan con la intervención de seis camiones desobstructores tipo vactor, que trabajarán hasta finalizar la alerta en puntos neurálgicos del casco urbano y las zonas norte, sur y oeste del Partido.

Las intervenciones se llevan adelante en Villa Elisa, Gorina, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Sicardi, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Melchor Romero, Ringuelet, Tolosa y el Casco Urbano; entre otras zonas.

La implementación de estos equipos resulta fundamental para limpiar y destapar conductos, sumideros y caños de cruce, ya que cuentan con una doble cisterna y dos mangueras: una que inyecta agua a presión y otra que succiona barro y residuos.

Este tipo de accesiones se reforzaron en accesos, hospitales y centros de salud de la capital bonaerense; en tanto que las tareas se desarrollan de forma conjunta con el monitoreo que realizan los agentes comunales desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Como parte de un plan integral, el Municipio también desarrolla acciones preventivas en la vía pública que incluyen la inspección de ramas con riesgo de caída y la detección de elementos externos a las viviendas que puedan volarse.