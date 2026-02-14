Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones

¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones

archivo

14 de Febrero de 2026 | 15:43

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata se encuentra bajo "alerta por tormenta" este domingo por lluvias y actividad eléctrica. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional elevo el nivel a amarillo y se espera que las tormentas de variada intensidad ocurran en horas de la mañana y el mediodía. De igual manera, el pronóstico indica una inestabilidad que puede prolongarse hasta la hora del partido. 

La zona de La Plata, Berisso y Ensenada, según indicó el SMN en su último anunció, estará afectada por "tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h". 

Para las 17 horas, cuando Yael Falcón Pérez pite el inicio del clásico, persistirá la franja de inestabilidad y alta probabilidad de precipitaciones. Asimismo, habrá un arribo de frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la Región capital.

Cabe destacar que a la hora de elevar el nivel de alerta, el SMN recomienda en estas ocasiones que la población evite las actividades al aire libre durante las tormentas fuertes. Asimismo, el organismo sugirió que los ciudadanos no busquen refugio bajo los árboles y que circulen con extrema precaución ante la posible presencia de ráfagas y calles anegadas.

Para el lunes 16 de febrero se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura irá desde una mínima de 22° hasta una máxima que podría alcanzar los 30°.

LE PUEDE INTERESAR

Augusto Max le ganó la pulseada a Miramón y sería de la partida en el clásico

LE PUEDE INTERESAR

La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes

Por último, el próximo martes 17 de febrero el tiempo tenderá a estabilizarse, con nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones. La amplitud térmica se ubicará entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

El clásico según dos históricos

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Últimas noticias de Deportes

Augusto Max le ganó la pulseada a Miramón y sería de la partida en el clásico

La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes

El clásico según dos históricos

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
La Ciudad
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA imagen
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
VIDEO. Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Policiales
VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
VIDEO. Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto
Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal
Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven
Un penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución 
Espectáculos
¿Y vos, qué bicho sos?: ¿Therian? ¿Furry?
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
Política y Economía
Reforma laboral: la CGT evalúa un paro general y el oficialismo cuenta votos para saber si será posible aprobar la ley
Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias
El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla