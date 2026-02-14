¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones

VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
La ciudad de La Plata se encuentra bajo "alerta por tormenta" este domingo por lluvias y actividad eléctrica. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional elevo el nivel a amarillo y se espera que las tormentas de variada intensidad ocurran en horas de la mañana y el mediodía. De igual manera, el pronóstico indica una inestabilidad que puede prolongarse hasta la hora del partido.
La zona de La Plata, Berisso y Ensenada, según indicó el SMN en su último anunció, estará afectada por "tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h".
Para las 17 horas, cuando Yael Falcón Pérez pite el inicio del clásico, persistirá la franja de inestabilidad y alta probabilidad de precipitaciones. Asimismo, habrá un arribo de frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la Región capital.
Cabe destacar que a la hora de elevar el nivel de alerta, el SMN recomienda en estas ocasiones que la población evite las actividades al aire libre durante las tormentas fuertes. Asimismo, el organismo sugirió que los ciudadanos no busquen refugio bajo los árboles y que circulen con extrema precaución ante la posible presencia de ráfagas y calles anegadas.
Para el lunes 16 de febrero se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura irá desde una mínima de 22° hasta una máxima que podría alcanzar los 30°.
Por último, el próximo martes 17 de febrero el tiempo tenderá a estabilizarse, con nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones. La amplitud térmica se ubicará entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.
