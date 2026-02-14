Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

14 de Febrero de 2026 | 15:16

Lic. en trabajo social con experiencia en salud y administración, admisión, atención, gestión, responsable, organizada y con disponibilidad inmediata. Cel. 221-592-1427.

Personal de limpieza y enfermeros incorpora establecimiento asistencial de zona norte. Enviar CV a: limensaco@gmail.com.

Psicólogas (2) y terapista ocupacional, incorporamos a nuestro staff., días y horarios a convenir. Enviar CV a: clinalesa@gmail.com.

Abogada T49 F220, amparo por salud, divorcios, sucesiones, cambio de apellido, familia, facilidades pago. Cel. 221-438-9421.

Abogado. Sucesiones, familia, laboral. Consultas 221-562-5613.

CASA DE COMIDAS EN LA PLATA BUSCA AYUDANTE DE COCINA Y BACHERO CON O SIN EXPERIENCIA, CON PREDISPOSICIÓN Y DISPONIBILIDAD FULL TIME. SI BUSCÁS TRABAJO TE ESPERAMOS EN CALLE 14 ESQUINA 58 PARA QUE DEJES TU CV EN FORMATO PAPEL !TE ESPERAMOS!.

MAESTROS PANADEROS DISPONIBILIDAD EN LOS HORARIOS HABITUALES EN LA ACTIVIDAD, PREDISPOSICIÓN AL TRABAJO Y AL CUMPLIMIENTO CON INICIATIVA. ENVIAR CV A: info@confiterialapiedad.com.ar.

!!!!Necesito repositor, fiambrera y cajera c/exp. p/supermercados 15 e/39 y 40, 49 e/25 y 26.

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs., conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.

!!!Necesito cajera y repositor c/experiencia, Avda. 122 e/32 y 34 (supermercado Sunny) Wsp. 221-304-4428.

!!Supermercado necesita repositor c/exp. Enviar CV al Wsp. 221-538-7776.

!Se necesita repositor y cajera p/supermercado (City Bell) CV: 221-595-5416 (Wsp).

446 y 28 bis, supermercado busca repositor y cajera.

Administrativa, atención al público, experiencia en salud, gestión de turnos, atención telefónica y tareas administrativas. Cel. 221-592-1427.

Altrup Ingeniería busca técnico con experiencia comprobable en armado y reparación de placas electrónicas, que posea conocimientos de microsoldadura. Se necesita disponibilidad full time y carnet de conducir vigente. Interesados enviar CV con remuneración pretendida a rrhh@altrup.com.

BUSCAMOS CONTADOR CON EXPERIENCIA EN SISTEMA TANGO 4 HS. MANDAR CV A: creditolp@hotmail.com.

Buscamos técnico instalador FT TH y coaxil con experiencia. Enviar CV hquinteros@ferlatelsa.com 011-3181-4348.

Chica 18 a 21 años p/lijar cuadros viva cerca 8 y 135 Berisso, bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Cocinera, con experiencia en limpieza, para trabajar en hogar adultos mayores. Enviar CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com.

COSMÉTICOS AMODIL INCORPORA LÍDERES Y REVENDEDORAS, GANÁ IMPORTANTES PREMIOS. 221-674-9273.

Empresa de alarmas solicita: líder de equipo (opción 1), requisitos: experiencia en supervisión de equipos comerciales, selección y armado de equipos, amplio conocimiento y manejo de redes, perfil motivador y orientado a resultados, ingreso inmediato y desarrollo dentro de la empresa, opción 2, operadores de venta telefónica: 25 a 45 años, experiencia comprobable en ventas telefónicas. Modalidad part-time, 100% comisiones, excelentes ingresos y reales posibilidades de crecimiento. Interesados enviar CV con la opción correspondiente a: callcenterconsultora@hotmail.com.

Enfermera profesional para geriatría calle 134 Nº 124 e/530 y 531 Nº 124, mandar CV a empleosresidencianuevaamistad@outlook.com.

FULL/TIME CONDUCTOR C/PACIENCIA P/ENSEÑANZA. ENVIAR CV S/OMITIR PRETENSIONES. busquedalaboral_lp@yahoo.com.

IMPORTANTE PELUQUERÍA BUSCA PELUQUEROS/AS UNISEX CON EXPERIENCIA EN SALÓN. WHATSAPP 221-571-4179.

Instituto busca incorporar personas con experiencia en limpieza de establecimientos, compromiso y responsabilidad. Enviar CV a: cocina2022.esc@gmail.com.

Necesito cajera c/exp. p/súper. Tel. 11-7081-5247.

Necesito repositor con experiencia mínimo 2 años, presentarse en 71 e/7 y 8, sólo Wsp. 221-602-9236.

Necesito secretaria p/consultorio odontológico (La Plata) mencionar remuneración pretendida. Enviar CV: consultorios.odontologia.mariano@gmail.com.

Remis Horizonte solicita autos (licencia D1 profesional) excelente demanda. 422-2935 - 221-318-2562.

Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell, incorpora médicos, lic. en enfermería, mucamas y/o mucamos. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.

Se busca chofer para hormigonera, experiencia comprobable, contar con movilidad propia, zona de trabajo Abasto. Enviar CV con referencias a: materialesrrhh@gmail.com.

Se busca empleada 20/30 años p/almacén Los Hornos 1/2 turno mañana, enviar CV c/foto y dirección apróx. al whatsapp 221-454-1390.

Se busca peluquera con experiencia. Mandar CV al 221-571-9016.

Se busca peluquera para formar parte de nuestro staff permanente. Enviar CV al 221-488-3257 - 221-488-3257.

Se busca peluquera unisex, zona La Plata, Los Hornos con disponibilidad horaria. Mandar CV al 221-543-3432.

Se necesita cajera con experiencia en el súper Asia de 122 y 43 bis, llamar al 11-6300-8762.

Se necesita cajera y repositor con experiencia, súper La Loma, 25 esq. 42.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita empleado/a mayor de 18 años. Enviar curriculum al whatsapp 221-438-4128.

Se solicita barbero con buena presencia, herramientas propias y responsabilidad excelente clima laboral, comisiones del 60%, horarios a definir. Comunicarse al (011) 5629-2683.

Supermercado “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita repositor.