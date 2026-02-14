Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

14 de Febrero de 2026 | 15:16

Escuchar esta nota

En La Plata y la Región, distintos sectores productivos atraviesan un activo proceso de incorporación de personal. Comercios, pequeñas y medianas empresas y firmas de múltiples rubros buscan sumar trabajadores a sus equipos y encuentran en los clasificados de EL DIA una de las herramientas más eficaces para difundir sus búsquedas.

La sección, disponible todos los días tanto en la edición impresa como en la plataforma digital, concentra una amplia oferta laboral que abarca desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.

A través de este espacio, los empleadores pueden comunicar sus propuestas de forma directa, alcanzar a un público masivo y optimizar los tiempos de selección, orientando cada aviso a perfiles específicos.

Al mismo tiempo, para quienes se encuentran en la búsqueda de empleo, los clasificados de EL DIA se consolidan como una fuente confiable y actualizada de oportunidades laborales, con la ventaja de contar con información clara y canales de contacto inmediato con cada empresa.

* * *

Lic. en trabajo social con experiencia en salud y administración,  admisión, atención, gestión, responsable, organizada y con  disponibilidad inmediata. Cel. 221-592-1427.

LE PUEDE INTERESAR

Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica

Personal de limpieza y enfermeros incorpora establecimiento  asistencial de zona norte. Enviar CV a: limensaco@gmail.com.

Psicólogas (2) y terapista ocupacional, incorporamos a nuestro staff.,  días y horarios a convenir. Enviar CV a: clinalesa@gmail.com.

Abogada T49 F220, amparo por salud, divorcios, sucesiones,  cambio de apellido, familia, facilidades pago. Cel. 221-438-9421.

Abogado. Sucesiones, familia, laboral. Consultas 221-562-5613.

CASA DE COMIDAS EN LA PLATA BUSCA AYUDANTE DE COCINA  Y BACHERO CON O SIN EXPERIENCIA, CON PREDISPOSICIÓN  Y DISPONIBILIDAD FULL TIME. SI BUSCÁS TRABAJO TE ESPERAMOS  EN CALLE 14 ESQUINA 58 PARA QUE DEJES TU CV EN FORMATO  PAPEL !TE ESPERAMOS!.

MAESTROS PANADEROS DISPONIBILIDAD EN LOS HORARIOS  HABITUALES EN LA ACTIVIDAD, PREDISPOSICIÓN AL TRABAJO Y AL CUMPLIMIENTO CON INICIATIVA. ENVIAR CV A:  info@confiterialapiedad.com.ar.

!!!!Necesito repositor, fiambrera y cajera c/exp. p/supermercados  15 e/39 y 40, 49 e/25 y 26.

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs.,  conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.

!!!Necesito cajera y repositor c/experiencia, Avda. 122 e/32 y 34  (supermercado Sunny) Wsp. 221-304-4428.

!!Supermercado necesita repositor c/exp. Enviar CV al Wsp.  221-538-7776.

!Se necesita repositor y cajera p/supermercado (City Bell) CV:  221-595-5416 (Wsp).

446 y 28 bis, supermercado busca repositor y cajera.

Administrativa, atención al público, experiencia en salud, gestión  de turnos, atención telefónica y tareas administrativas. Cel.  221-592-1427.

Altrup Ingeniería busca técnico con experiencia comprobable en  armado y reparación de placas electrónicas, que posea conocimientos  de microsoldadura. Se necesita disponibilidad full time y carnet  de conducir vigente. Interesados enviar CV con remuneración  pretendida a rrhh@altrup.com.

BUSCAMOS CONTADOR CON EXPERIENCIA EN SISTEMA TANGO  4 HS. MANDAR CV A: creditolp@hotmail.com.

Buscamos técnico instalador FT TH y coaxil con experiencia.  Enviar CV hquinteros@ferlatelsa.com 011-3181-4348.

Chica 18 a 21 años p/lijar cuadros viva cerca 8 y 135 Berisso,  bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Cocinera, con experiencia en limpieza, para trabajar en hogar  adultos mayores. Enviar CV a:  recursoshumanossc2026@gmail.com.

COSMÉTICOS AMODIL INCORPORA LÍDERES Y REVENDEDORAS,  GANÁ IMPORTANTES PREMIOS. 221-674-9273.

Empresa de alarmas solicita: líder de equipo (opción 1), requisitos:  experiencia en supervisión de equipos comerciales, selección y  armado de equipos, amplio conocimiento y manejo de redes, perfil  motivador y orientado a resultados, ingreso inmediato y desarrollo  dentro de la empresa, opción 2, operadores de venta telefónica:  25 a 45 años, experiencia comprobable en ventas telefónicas.  Modalidad part-time, 100% comisiones, excelentes ingresos y  reales posibilidades de crecimiento. Interesados enviar CV con la  opción correspondiente a: callcenterconsultora@hotmail.com.

Enfermera profesional para geriatría calle 134 Nº 124 e/530 y 531 Nº 124,  mandar CV a empleosresidencianuevaamistad@outlook.com.

FULL/TIME CONDUCTOR C/PACIENCIA P/ENSEÑANZA. ENVIAR  CV S/OMITIR PRETENSIONES. busquedalaboral_lp@yahoo.com.

IMPORTANTE PELUQUERÍA BUSCA PELUQUEROS/AS UNISEX  CON EXPERIENCIA EN SALÓN. WHATSAPP 221-571-4179.

Instituto busca incorporar personas con experiencia en limpieza de  establecimientos, compromiso y responsabilidad. Enviar CV a:  cocina2022.esc@gmail.com.

Necesito cajera c/exp. p/súper. Tel. 11-7081-5247.

Necesito repositor con experiencia mínimo 2 años, presentarse  en 71 e/7 y 8, sólo Wsp. 221-602-9236.

Necesito secretaria p/consultorio odontológico (La Plata) mencionar  remuneración pretendida. Enviar CV:  consultorios.odontologia.mariano@gmail.com.

Remis Horizonte solicita autos (licencia D1 profesional) excelente  demanda. 422-2935 - 221-318-2562.

Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell,  incorpora médicos, lic. en enfermería, mucamas y/o mucamos.  Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.

Se busca chofer para hormigonera, experiencia comprobable,  contar con movilidad propia, zona de trabajo Abasto. Enviar CV con  referencias a: materialesrrhh@gmail.com.

Se busca empleada 20/30 años p/almacén Los Hornos 1/2 turno  mañana, enviar CV c/foto y dirección apróx. al whatsapp  221-454-1390.

Se busca peluquera con experiencia. Mandar CV al 221-571-9016.

Se busca peluquera para formar parte de nuestro staff permanente.  Enviar CV al 221-488-3257 - 221-488-3257.

Se busca peluquera unisex, zona La Plata, Los Hornos con  disponibilidad horaria. Mandar CV al 221-543-3432.

Se necesita cajera con experiencia en el súper Asia de 122 y 43 bis,  llamar al 11-6300-8762.

Se necesita cajera y repositor con experiencia, súper  La Loma, 25 esq. 42.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN  CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME,  INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita empleado/a mayor de 18 años. Enviar curriculum al  whatsapp 221-438-4128.

Se solicita barbero con buena presencia, herramientas propias y  responsabilidad excelente clima laboral, comisiones del 60%,  horarios a definir. Comunicarse al (011) 5629-2683.

Supermercado “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita  repositor.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

El clásico según dos históricos

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Últimas noticias de La Ciudad

Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos

VIDEO. Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Espectáculos
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Deportes
La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Policiales
VIDEO. Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto
Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal
Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven
Un penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla