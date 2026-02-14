Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto

Un siniestro de grandes proporciones conmovió ayer a los vecinos de la localidad de Los Hornos. Un incendio impactante consumió de forma total una vivienda familiar ubicada en la zona de 58 entre 165 y 166. A raíz de la voracidad de las llamas, los damnificados perdieron todas sus pertenencias y terminaron en la calle.

El incidente quedó registrado en un video que circuló con rapidez, donde se observó el avance del fuego sobre la estructura de la finca. Pese al trabajo de las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar, la destrucción de la propiedad resultó completa. Los integrantes de la familia enfrentan ahora una situación de extrema vulnerabilidad al quedar sin un techo y sin sus objetos personales.

La causa del inicio del fuego es materia de peritajes por parte de los especialistas de la Policía Bonaerense, quienes recolectaron pruebas en el sitio una vez que se extinguieron las llamas.

El Parque Pereyra, otro incendio que arrasó hectáreas

El foco ígneo se desató en 152 entre 403 y 408. Hubo un amplio operativo para frenar su avance hacia áreas protegidas y viviendas.

Un incendio forestal volvió a encender las alarmas en la Región y dejó en evidencia un verano atravesado por el avance del fuego, con focos que ya causaron estragos en distintas localidades del norte platense. Esta vez, las llamas se desataron en la zona de Arturo Seguí y obligaron a desplegar un amplio operativo para evitar que el siniestro alcanzara áreas sensibles y sectores habitados.

El foco principal se originó en un descampado ubicado en calle 152 entre 403 y 408, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente entre pastizales secos y vegetación acumulada. Según reportes oficiales y testimonios de los equipos de emergencia, el incendio alcanzó gran magnitud en pocas horas y llegó a extenderse por varios kilómetros, afectando una superficie estimada en al menos siete hectáreas.

Anoche, al cierre de esta edición, se mantenía una “guardia de cenizas” en la zona para evitar rebrotes y monitorear posibles focos activos que pudieran reavivar las llamas durante la madrugada.