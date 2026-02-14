Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto

14 de Febrero de 2026 | 14:37

Escuchar esta nota

Un siniestro de grandes proporciones conmovió ayer a los vecinos de la localidad de Los Hornos. Un incendio impactante consumió de forma total una vivienda familiar ubicada en la zona de 58 entre 165 y 166. A raíz de la voracidad de las llamas, los damnificados perdieron todas sus pertenencias y terminaron en la calle.

El incidente quedó registrado en un video que circuló con rapidez, donde se observó el avance del fuego sobre la estructura de la finca. Pese al trabajo de las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar, la destrucción de la propiedad resultó completa. Los integrantes de la familia enfrentan ahora una situación de extrema vulnerabilidad al quedar sin un techo y sin sus objetos personales.

La causa del inicio del fuego es materia de peritajes por parte de los especialistas de la Policía Bonaerense, quienes recolectaron pruebas en el sitio una vez que se extinguieron las llamas.

El Parque Pereyra, otro incendio que arrasó hectáreas

El foco ígneo se desató en 152 entre 403 y 408. Hubo un amplio operativo para frenar su avance hacia áreas protegidas y viviendas. 

Un incendio forestal volvió a encender las alarmas en la Región y dejó en evidencia un verano atravesado por el avance del fuego, con focos que ya causaron estragos en distintas localidades del norte platense. Esta vez, las llamas se desataron en la zona de Arturo Seguí y obligaron a desplegar un amplio operativo para evitar que el siniestro alcanzara áreas sensibles y sectores habitados.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

El foco principal se originó en un descampado ubicado en calle 152 entre 403 y 408, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente entre pastizales secos y vegetación acumulada. Según reportes oficiales y testimonios de los equipos de emergencia, el incendio alcanzó gran magnitud en pocas horas y llegó a extenderse por varios kilómetros, afectando una superficie estimada en al menos siete hectáreas.

Anoche, al cierre de esta edición, se mantenía una “guardia de cenizas” en la zona para evitar rebrotes y monitorear posibles focos activos que pudieran reavivar las llamas durante la madrugada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

El clásico según dos históricos

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata

Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Un penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución 
La Ciudad
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA imagen
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
VIDEO. Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Deportes
La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes
El clásico según dos históricos
Entre Max y Miramón se define el volante central
Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro
Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Espectáculos
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla