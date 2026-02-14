Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia
El tránsito volvió a complicarse este sábado en la Ruta 2, en sentido hacia la Costa Atlántica, en el marco del recambio turístico por el feriado de Carnaval. Se registran largas filas de vehículos y circulación a marcha lenta, especialmente a la altura de Castelli donde horas más temprano hubo un accidente de tránsito fatal.
En tanto, hasta el momento, la jornada presenta un importante movimiento de turistas que se trasladan hacia los destinos balnearios, lo que genera demoras durante gran parte del día. A esto se suma el impacto de un siniestro vial ocurrido en las primeras horas de la mañana en esa misma zona, que dejó una persona fallecida y obligó a desplegar un operativo de emergencia.
A su vez, el accidente provocó complicaciones desde temprano y los retrasos se extendieron con el correr de las horas, en coincidencia con el pico de circulación propio del recambio turístico del fin de semana largo.
Como consecuencia, se mantiene el tránsito intenso y con demoras durante este sábado, mientras autoridades recomiendan manejar con precaución, respetar las indicaciones en ruta y prever tiempos de viaje más extensos hacia la costa bonaerense.
