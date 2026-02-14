El platense Tomás Etcheverry cayó ante Francisco Cerúndolo y quedó a un paso de la final del Argentina Open

La familia y los allegados de Eugenia, la joven embestida en Villa Elvira, realizan un corte y piden justicia
La familia y los allegados de Eugenia, la joven embestida en Villa Elvira, realizan un corte y piden justicia
Activan alerta "Amarillo" por fuertes tormentas en La Plata para este domingo
Desde mañana y hasta el martes, el Tren Roca no llegará a La Plata por obras
VIDEO.- Fuego y tensión en Gorina: un incendio en un descampado mantiene en vilo a los vecinos
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
El joven que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 2 tuvo un paso por Estudiantes y Villa San Carlos
A un año del escándalo de $Libra: investigación estancada, millones en el limbo y el oficialismo en silencio
La Autopista La Plata seguirá con tránsito restringido este domingo
¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones
Reforma laboral: la CGT evalúa un paro general y el oficialismo cuenta votos para saber si será posible aprobar la ley
El crecimiento de Bullrich tensiona a LLA y complica la relación con el PRO
Quique Felman, uno de los periodistas investigados por "lavado de activos", fue liberado en EEUU y vuelve al país
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo
Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia
VIDEO. Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Un penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución
Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón
Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Francisco Cerúndolo se metió en la final del Argentina Open, luego del gran triunfo que obtuvo esta tarde sobre el platense Tomás Etcheverry.
Cerúndolo, quien irá en busca de su cuarto título ATP, se impuso por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 51 minutos de juego.
El argentino mejor ubicado en el ranking ATP (19°) tomó ventaja en el primer set gracias a un quiebre que consiguió en la única oportunidad que se le presentó, mientras que defendió muy bien la chance de Etcheverry.
El segundo parcial fue mucho más parejo y se mantuvo la paridad hasta el undécimo game, donde Cerúndolo consiguió el quiebre que le daría la victoria tras mantener su saque en el siguiente juego.
Este triunfo le permitió a Cerúndolo no solo meterse en la final, donde se medirá con el ganador del partido entre el argentino Sebastián Báez (4°) y el italiano Luciano Darderi (2°), sino que también se aseguró defender los puntos obtenidos en este torneo el año pasado.
La de este domingo será la tercera final para Cerúndolo en el Argentina Open, luego de las alcanzadas en 2021 y 2025, en las que perdió frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí