Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

El platense Tomás Etcheverry cayó ante Francisco Cerúndolo y quedó a un paso de la final del Argentina Open

El platense Tomás Etcheverry cayó ante Francisco Cerúndolo y quedó a un paso de la final del Argentina Open
14 de Febrero de 2026 | 20:12

Escuchar esta nota

Francisco Cerúndolo se metió en la final del Argentina Open, luego del gran triunfo que obtuvo esta tarde sobre el platense Tomás Etcheverry.

Cerúndolo, quien irá en busca de su cuarto título ATP, se impuso por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 51 minutos de juego.

El argentino mejor ubicado en el ranking ATP (19°) tomó ventaja en el primer set gracias a un quiebre que consiguió en la única oportunidad que se le presentó, mientras que defendió muy bien la chance de Etcheverry.

El segundo parcial fue mucho más parejo y se mantuvo la paridad hasta el undécimo game, donde Cerúndolo consiguió el quiebre que le daría la victoria tras mantener su saque en el siguiente juego.

Este triunfo le permitió a Cerúndolo no solo meterse en la final, donde se medirá con el ganador del partido entre el argentino Sebastián Báez (4°) y el italiano Luciano Darderi (2°), sino que también se aseguró defender los puntos obtenidos en este torneo el año pasado.

La de este domingo será la tercera final para Cerúndolo en el Argentina Open, luego de las alcanzadas en 2021 y 2025, en las que perdió frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.

LE PUEDE INTERESAR

A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo

LE PUEDE INTERESAR

¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

El clásico según dos históricos

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
Últimas noticias de Deportes

A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo

¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones

Augusto Max le ganó la pulseada a Miramón y sería de la partida en el clásico

La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes
Policiales
La familia y los allegados de Eugenia, la joven embestida en Villa Elvira, realizan un corte y piden justicia
VIDEO.- Fuego y tensión en Gorina: un incendio en un descampado mantiene en vilo a los vecinos
El joven que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 2 tuvo un paso por Estudiantes y Villa San Carlos
VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
VIDEO. Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto
La Ciudad
Desde mañana y hasta el martes, el Tren Roca no llegará a La Plata por obras
Activan alerta "Amarillo" por fuertes tormentas en La Plata para este domingo
Vecinos de Villa Elvira reclaman por el mal estado de las calles
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Quique Felman, uno de los periodistas investigados por "lavado de activos", fue liberado en EEUU y vuelve al país
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Política y Economía
A un año del escándalo de $Libra: investigación estancada, millones en el limbo y el oficialismo en silencio
El crecimiento de Bullrich tensiona a LLA y complica la relación con el PRO
Reforma laboral: la CGT evalúa un paro general y el oficialismo cuenta votos para saber si será posible aprobar la ley
Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias
El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla