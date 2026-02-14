El platense Tomás Etcheverry cayó ante Francisco Cerúndolo y quedó a un paso de la final del Argentina Open

Francisco Cerúndolo se metió en la final del Argentina Open, luego del gran triunfo que obtuvo esta tarde sobre el platense Tomás Etcheverry.

Cerúndolo, quien irá en busca de su cuarto título ATP, se impuso por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 51 minutos de juego.

El argentino mejor ubicado en el ranking ATP (19°) tomó ventaja en el primer set gracias a un quiebre que consiguió en la única oportunidad que se le presentó, mientras que defendió muy bien la chance de Etcheverry.

El segundo parcial fue mucho más parejo y se mantuvo la paridad hasta el undécimo game, donde Cerúndolo consiguió el quiebre que le daría la victoria tras mantener su saque en el siguiente juego.

Este triunfo le permitió a Cerúndolo no solo meterse en la final, donde se medirá con el ganador del partido entre el argentino Sebastián Báez (4°) y el italiano Luciano Darderi (2°), sino que también se aseguró defender los puntos obtenidos en este torneo el año pasado.

La de este domingo será la tercera final para Cerúndolo en el Argentina Open, luego de las alcanzadas en 2021 y 2025, en las que perdió frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.