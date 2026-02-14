Quique Felman, uno de los periodistas investigados por "lavado de activos", fue liberado en EEUU y vuelve al país

Tras permanecer demorado en la ciudad de Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, el periodista deportivo Enrique "Quique" Felman recuperó la libertad en las últimas horas y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.

El cronista logró aclarar, en principio, su situación procesal en Estados Unidos luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el abogado de Felman habría presentado la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero, lo que facilitó su rápida liberación. A pesar de que la causa seguiría su curso administrativo, el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano.

Se espera que Felman aterrice en Buenos Aires este domingo y, si bien la noticia de su detención generó un fuerte revuelo mediático, desde su entorno adelantaron que "vuelve mañana" y que tendría intenciones de retomar sus tareas habituales en el canal deportivo en lo inmediato.

La ruta del millón de dólares

La lupa de la Justicia estadounidense se habría posado sobre un llamativo movimiento financiero. Los investigadores habrían detectado una transferencia por un millón de dólares hacia una cuenta vinculada a Felman. La maniobra bajo sospecha habría operado de la siguiente manera:

El periodista se habría quedado con una comisión de US$20.000.

Los US$980.000 restantes habrían sido reenviados o devueltos a una tercera cuenta.

El misterio que mantiene a Felman bajo la lupa de las autoridades radicaría en el destino final de esos fondos. Si bien el abogado del periodista sostendría tener comprobantes para justificar que el envío de esos US$980.000 formaba parte de una negociación habitual, los investigadores aún intentarían determinar quién es el receptor final de ese dinero y bajo qué concepto se lo habría llevado.

El rol de "promotor VIP" y los invitados famosos

El nexo de Felman con la casa de apuestas de Nevada presuntamente funcionaba bajo la figura de "promotor". Su rol habría consistido en acercar a reconocidas figuras del ambiente del deporte argentino para generar publicidad y presencia VIP en el lugar.

Entre los nombres de los invitados figurarían exjugadores, además de diversos representantes de futbolistas. A cambio de esta promoción, a las figuras se les habrían cubierto todos los gastos de traslado en avión y estadía, y se les habrían transferido US$20.000 netos para que utilizaran en las salas de juego.

El avance de esta causa federal podría complicar severamente el futuro profesional del comunicador, quien ahora aguarda que se aclare su situación procesal en el estado de Florida.