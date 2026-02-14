Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

El joven que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 2 tuvo un paso por Estudiantes y Villa San Carlos

El joven que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 2 tuvo un paso por Estudiantes y Villa San Carlos
14 de Febrero de 2026 | 17:05

Escuchar esta nota

Sebastián Traverso, de 20 años, con pasado en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, fue la única víctima de un violento accidente vial sobre la Ruta 2. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado y generó un profundo pesar en el ambiente deportivo de la Región.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 84, en la zona de Samborombón. Según el reporte oficial, se trató de un choque frontal entre un Volkswagen Gol, en el que se trasladaba la víctima, y una camioneta Ford Ranger. La violencia del impacto resultó fatal para el conductor del automóvil, quien falleció de forma inmediata en el sitio del suceso.

En su sueño por dedicarse a jugar a la pelota, Sebastián jugó en la categoría 2005 de Estudiantes y tuvo un paso por las divisiones formativas, así como también en Villa San Carlos. En su paso por el Pincha, el joven compartió con Galo Galarza y Nehuen Benedetti, futbolistas que pasaron por la Primera albirroja. 

Los ocupantes de la camioneta involucrada sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron asistencia médica en un centro de salud cercano. Los peritos de la Policía Científica trabajaron durante varias horas sobre la calzada para determinar las causas que provocaron que uno de los vehículos cruzara de carril.

 

