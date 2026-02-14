A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo

Hace 43 años, Estudiantes obtenía el Torneo Metropolitano de 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo y rompía 15 años sin consagrarse. Ese campeonato le permitió a Bilardo pegar el salto al seleccionado argentino. Desde la AFA, Julio Grondona ya lo tenía decidido, por lo que días después llegó el anuncio, durante el festejo del Pincha en su casa ante Temperley.

Bilardo sorprendió a todos en ese torneo y logró un equipo base con un tridente ofensivo (jugaba con tres número 10: Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani y José Daniel Ponce) que desarrolló un fútbol de alto vuelo, una dupla atacante implacable y una defensa muy firme. Ganó 21 partidos, empató 12 y solamente perdió 3. Sumó 54 puntos de los 72 en juego, convirtió 50 goles y le metieron 18.

El equipo base formaba con Delménico; Camino, Brown, Gette o Landucci y Herrera; Russo, Trobbiani, Ponce (alternaba con Lemme) y Sabella; Gottardi y Trama.

El plantel campeón contó con estos jugadores: Juan Carlos Delménico, Carlos Bertero, Julian Camino, José Luis Brown, Ruben Horacio Galletti, Miguel Angel Gette, Hugo Gottardi, Abel Herrera, Angel Landucci, Miguel Angel Lemme, Luis Malvarez, José Daniel Ponce, MIguel Angel Russo, Alejandro Sabella, Guillermo Trama, Marcelo Trobbiani, Hector Vargas, Ruben Agüero, Walter Perazzo, Sergio Gurrieri, Alberto Monzón, Jorge Llane, Claudio Gugnali, Daniel Martìnez,