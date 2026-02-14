Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo

A 43 años del título Pincha en el Metropolitano 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo
14 de Febrero de 2026 | 17:22

Escuchar esta nota

Hace 43 años, Estudiantes obtenía el Torneo Metropolitano de 1982 de la mano de Carlos Salvador Bilardo y rompía 15 años sin consagrarse. Ese campeonato le permitió a Bilardo pegar el salto al seleccionado argentino. Desde la AFA, Julio Grondona ya lo tenía decidido, por lo que días después llegó el anuncio, durante el festejo del Pincha en su casa ante Temperley.

Bilardo sorprendió a todos en ese torneo y logró un equipo base con un tridente ofensivo (jugaba con tres número 10: Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani y José Daniel Ponce) que desarrolló un fútbol de alto vuelo, una dupla atacante implacable y una defensa muy firme. Ganó 21 partidos, empató 12 y solamente perdió 3.  Sumó 54 puntos de los 72 en juego, convirtió 50 goles y le metieron 18.

El equipo base formaba con Delménico; Camino, Brown, Gette o Landucci y Herrera; Russo, Trobbiani, Ponce (alternaba con Lemme) y Sabella; Gottardi y Trama.

Aquel glorioso equipo de 1982

El plantel campeón contó con estos jugadores: Juan Carlos Delménico, Carlos Bertero, Julian Camino, José Luis Brown, Ruben Horacio Galletti, Miguel Angel Gette, Hugo Gottardi, Abel Herrera, Angel Landucci, Miguel Angel Lemme, Luis Malvarez, José Daniel Ponce, MIguel Angel Russo, Alejandro Sabella, Guillermo Trama, Marcelo Trobbiani, Hector Vargas, Ruben Agüero, Walter Perazzo, Sergio Gurrieri, Alberto Monzón, Jorge Llane, Claudio Gugnali, Daniel Martìnez,

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón 

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

El clásico según dos históricos

Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
Últimas noticias de Deportes

¿El clásico bajo lluvia?: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta y una serie de recomendaciones

Augusto Max le ganó la pulseada a Miramón y sería de la partida en el clásico

La Plata se paraliza ante una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes

El clásico según dos históricos
Política y Economía
El crecimiento de Bullrich tensiona a LLA y complica la relación con el PRO
Reforma laboral: la CGT evalúa un paro general y el oficialismo cuenta votos para saber si será posible aprobar la ley
Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias
El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
La Ciudad
Vecinos de Villa Elvira reclaman por el mal estado de las calles
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
VIDEO. Recambio turístico por el feriado de Carnaval: demoras en Ruta 2 hacia la Costa Atlántica
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
Espectáculos
¿Y vos, qué bicho sos?: ¿Therian? ¿Furry?
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Quique Felman, uno de los periodistas investigados por "lavado de activos", fue liberado en EEUU y vuelve al país
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
Policiales
El joven que perdió la vida en el trágico choque de la Ruta 2 tuvo un paso por Estudiantes y Villa San Carlos
VIDEO.- Se conocieron imágenes del automovilista que habría atropellado y abandonado a la joven en La Plata
VIDEO. Un voraz incendio consumió una vivienda en Los Hornos y dejó a una familia con lo puesto
Tragedia en Ruta 2: un muerto y dos heridos por un choque frontal
Muerte y fuga en La Plata: la policía busca al conductor de la camioneta que atropelló a la joven

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla