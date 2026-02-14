Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una chala informativa en la Facultad plantearon su preocupación por el bajo nivel con el que llegan y el riesgo de abandono
“En el secundario nunca estudió de verdad”; “Tenemos miedo de que no aguante el ritmo”; “No sabemos cómo ayudarlo”; “Lo veo angustiado desde que empezó”. Las expresiones se escuchaban entre los padres de ingresantes que asistieron a la charla informativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y reflejaban la incertidumbre y el temor a que el paso del secundario a la universidad termine en fracaso.
Como viene ocurriendo desde hace casi una década, la unidad académica convocó a los allegados de los alumnos que inician la carrera, en el marco de una estrategia destinada a frenar la deserción durante la primera etapa del trayecto universitario.
Entre los asistentes había expectativa e inquietud antes de comenzar. Llegaron temprano, ansiosos por conocer los detalles de la carrera y entender cómo acompañar a sus hijos en esta nueva etapa.
Una mamá viajó desde el interior de la Provincia para informarse y quedarse “tranquila”. Podía participar de forma virtual, pero quería estar presente. “Es mi única hija y quería saber de qué se trata todo esto”, contó a este diario mientras aguardaba expectante el inicio del encuentro.
El movida se realizó en el aula de Mate Pi, en el Edificio de Electrotecnia, con alrededor de 200 personas en forma presencial y otras 185 conectadas de manera remota, una concurrencia que dejó en evidencia el nivel de inquietud existente.
Durante las casi dos horas que duró la actividad, las autoridades informaron acerca del funcionamiento de la facultad, la complejidad de la carrera, las materias, la modalidad de cursada y enseñanza, el curso de Matemática para Ingeniería (Mate Pi) —que funciona como nexo entre el colegio secundario y la universidad—, y el sistema de becas, entre otros temas.
LE PUEDE INTERESAR
El satélite con marca platense, listo para salir
LE PUEDE INTERESAR
Murió el destacado geólogo Luis Spalletti
Por su parte, los padres también pusieron sobre la mesa sus mayores temores: los exámenes y el peso de los nervios; la necesidad de clases de apoyo; las trabas en la inscripción a las materias; qué pasa si se reprueba el Mate Pi; la oferta de actividades extracurriculares; y, sobre todo, qué ocurre con las prácticas profesionales al final de la carrera, para que la falta de experiencia no se convierta en una barrera a la hora de buscar trabajo ni termine por desalentarlos.
Uno de los temas que más preocupación despertó fue el bajo nivel con el que los chicos egresan del secundario y el modo en que esa base impacta de forma negativa en el tramo inicial de la carrera, especialmente en las materias del primer año, donde se evidencian mayores dificultades de adaptación y rendimiento.
“Veo a mi hijo angustiado, siente que no tiene herramientas. Viene de un secundario flojo, donde nunca lo vi estudiar”, contó una madre, exponiendo con crudeza el nivel de preocupación de muchos de los padres ante el inicio de esta nueva etapa académica.
Desde la casa de altos estudios señalaron que estos encuentros buscan fortalecer el acompañamiento en el inicio de la carrera, con el objetivo de evitar el abandono y favorecer el egreso.
La charla estuvo a cargo del decano de la facultad, Marcos Actis, y de la profesora titular de Matemática para Ingeniería (Mate Pi), Rossana Di Domenicantonio.
“Estos encuentros los iniciamos para que sepan cómo ayudar a sus hijos y evitar las dificultades que antes se atravesaban al ingresar, cuando faltaba acompañamiento”, expresó el responsable de la unidad académica, quien aclaró: “Esto no es paternalismo”.
Entre las recomendaciones, se remarcó acompañar el estudio, brindar contención, sostener el diálogo y evitar presiones innecesarias.
En este sentido, Rossana Di Domenicantonio señaló: “Necesitamos que nos ayuden para que los chicos no bajen los brazos, que no se desmotiven, porque si dejan de venir a clase poco podemos hacer y para eso necesitamos que asistan”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí