La Ciudad |Un multitudinario encuentro para poner blanco sobre negro en este inicio

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

En una chala informativa en la Facultad plantearon su preocupación por el bajo nivel con el que llegan y el riesgo de abandono

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Padres de ingresantes llenaron la reunión informativa en Ingeniería / Gonzalo Calvelo

14 de Febrero de 2026 | 02:26
Edición impresa

“En el secundario nunca estudió de verdad”; “Tenemos miedo de que no aguante el ritmo”; “No sabemos cómo ayudarlo”; “Lo veo angustiado desde que empezó”. Las expresiones se escuchaban entre los padres de ingresantes que asistieron a la charla informativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y reflejaban la incertidumbre y el temor a que el paso del secundario a la universidad termine en fracaso.

Como viene ocurriendo desde hace casi una década, la unidad académica convocó a los allegados de los alumnos que inician la carrera, en el marco de una estrategia destinada a frenar la deserción durante la primera etapa del trayecto universitario.

Entre los asistentes había expectativa e inquietud antes de comenzar. Llegaron temprano, ansiosos por conocer los detalles de la carrera y entender cómo acompañar a sus hijos en esta nueva etapa.

Una mamá viajó desde el interior de la Provincia para informarse y quedarse “tranquila”. Podía participar de forma virtual, pero quería estar presente. “Es mi única hija y quería saber de qué se trata todo esto”, contó a este diario mientras aguardaba expectante el inicio del encuentro.

El movida se realizó en el aula de Mate Pi, en el Edificio de Electrotecnia, con alrededor de 200 personas en forma presencial y otras 185 conectadas de manera remota, una concurrencia que dejó en evidencia el nivel de inquietud existente.

Durante las casi dos horas que duró la actividad, las autoridades informaron acerca del funcionamiento de la facultad, la complejidad de la carrera, las materias, la modalidad de cursada y enseñanza, el curso de Matemática para Ingeniería (Mate Pi) —que funciona como nexo entre el colegio secundario y la universidad—, y el sistema de becas, entre otros temas.

Por su parte, los padres también pusieron sobre la mesa sus mayores temores: los exámenes y el peso de los nervios; la necesidad de clases de apoyo; las trabas en la inscripción a las materias; qué pasa si se reprueba el Mate Pi; la oferta de actividades extracurriculares; y, sobre todo, qué ocurre con las prácticas profesionales al final de la carrera, para que la falta de experiencia no se convierta en una barrera a la hora de buscar trabajo ni termine por desalentarlos.

Uno de los temas que más preocupación despertó fue el bajo nivel con el que los chicos egresan del secundario y el modo en que esa base impacta de forma negativa en el tramo inicial de la carrera, especialmente en las materias del primer año, donde se evidencian mayores dificultades de adaptación y rendimiento.

“Veo a mi hijo angustiado, siente que no tiene herramientas. Viene de un secundario flojo, donde nunca lo vi estudiar”, contó una madre, exponiendo con crudeza el nivel de preocupación de muchos de los padres ante el inicio de esta nueva etapa académica.

El objetivo de las charlas

Desde la casa de altos estudios señalaron que estos encuentros buscan fortalecer el acompañamiento en el inicio de la carrera, con el objetivo de evitar el abandono y favorecer el egreso.

La charla estuvo a cargo del decano de la facultad, Marcos Actis, y de la profesora titular de Matemática para Ingeniería (Mate Pi), Rossana Di Domenicantonio.

“Estos encuentros los iniciamos para que sepan cómo ayudar a sus hijos y evitar las dificultades que antes se atravesaban al ingresar, cuando faltaba acompañamiento”, expresó el responsable de la unidad académica, quien aclaró: “Esto no es paternalismo”.

Entre las recomendaciones, se remarcó acompañar el estudio, brindar contención, sostener el diálogo y evitar presiones innecesarias.

En este sentido, Rossana Di Domenicantonio señaló: “Necesitamos que nos ayuden para que los chicos no bajen los brazos, que no se desmotiven, porque si dejan de venir a clase poco podemos hacer y para eso necesitamos que asistan”.

 

