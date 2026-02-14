Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La familia y los allegados de Eugenia, la joven embestida en La Plata, realizan un corte y piden justicia

La familia y los allegados de Eugenia, la joven embestida en La Plata, realizan un corte y piden justicia

14 de Febrero de 2026 | 18:45

Tras la trágica muerte de Eugenia Carril (18), la joven estudiante que era intensamente buscada y esta mañana fue encontrada sin vida, la familia y los allegados encabezan una protesta en el barrio donde ella vivía. Al momento que descendía del colectivo y se dirigía a su casa, fue atropellada en 3 y 96 por un auto que raudamente se fugó del lugar y continúa con paradero desconocido.

A solo unas cuadras de donde se produjo el siniestro, en 1 y 96, con una quema de gomas sus familiares exigen el esclarecimiento y la detención del principal sospechoso. Tras perder contacto con ella y luego de varias horas sin respuestas, los familiares de Eugenia emprendieron una búsqueda que concluyó esta mañana con el peor desenlace. 

En las últimas horas, a raíz de un seguimiento de cámaras de seguridad privadas, lograron establecer los minutos en los cuales la joven caminaba rumbo a su casa al regresar de la facultad.


En esos instantes, gracias a una grabación a las 22.26 del viernes, se observa el paso de un vehículo oscuro, con vidrios polarizados y características compatibles con una Chevrolet Meriva, que circulaba a alta velocidad. En la secuencia se aprecia que el conductor esquiva y continúa su marcha sin detenerse, lo que reforzó la hipótesis de un atropello seguido de fuga.

Tras el impacto, el automovilista siguió su recorrido y desapareció de la escena. En el lugar, peritos de Policía Científica levantaron restos plásticos que serían compatibles con el vehículo involucrado y que ahora serán sometidos a peritajes para intentar identificarlo.

Buscan testigos

Los allegados de Eugenia, en medio del dolor, dieron inicio a una difusión en las redes sociales para tratar de esclarecer su muerte. Con el objetivo de identificar a los responsables, solicitaron a "cualquier persona que haya presenciado el hecho o que cuente con información relevante que pueda aportar datos".

Y concluyeron: "Quienes puedan brindar información, por favor acercarse a la Comisaría Nº8 de Villa Elvira, ubicada en calle 7 entre 74 y 75".

 

