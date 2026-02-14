Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia
Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La joven fue hallada esta mañana en una zanja y su familia la buscaba desde anoche, cuando debía regresar de la facultad.
Escuchar esta nota
Una mujer fue encontrada muerta este sábado por la mañana en una zanja ubicada en la zona de 3 y 96, en la localidad de Villa Elvira, lo que generó un amplio despliegue policial y el corte del tránsito en el sector.
El hallazgo se produjo en plena vía pública luego de un llamado al 911 realizado por vecinos. En el lugar se desplegó un amplio operativo con personal policial, agentes de guardia urbana, SAME y peritos de Policía Científica, lo que derivó además en cortes de tránsito en la zona.
Con el correr de las horas se confirmó que la joven fue identificada y se trata de Eugenia Carril, de 18 años, quien era buscada por su familia desde la noche anterior.
Según informaron también las fuentes policiales a EL DÍA, la joven había regresado de la facultad y descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en 7 y 96. Desde allí se dirigía a su domicilio, ubicado en 1 y 96, momento en el que se perdió todo contacto con su entorno.
Peritos continuaban trabajando en la escena del hallazgo y el cuerpo presentaría golpes. Una de las hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que podría haber sido atropellada, aunque esa versión todavía no fue confirmada oficialmente por los investigadores.
Familiares de la víctima se acercaron al lugar y siguieron de cerca el procedimiento. Horas antes habían iniciado una intensa búsqueda y difundido su desaparición en redes sociales.
Por último, la causa quedó en manos del fiscal Martín Almiron, titular de la UFI 8, quien dispuso las primeras medidas para determinar qué ocurrió y no descarta ninguna línea investigativa en el caso registrado en La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí