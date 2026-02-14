Una mujer fue encontrada muerta este sábado por la mañana en una zanja ubicada en la zona de 3 y 96, en la localidad de Villa Elvira, lo que generó un amplio despliegue policial y el corte del tránsito en el sector.

El hallazgo se produjo en plena vía pública luego de un llamado al 911 realizado por vecinos. En el lugar se desplegó un amplio operativo con personal policial, agentes de guardia urbana, SAME y peritos de Policía Científica, lo que derivó además en cortes de tránsito en la zona.

Con el correr de las horas se confirmó que la joven fue identificada y se trata de Eugenia Carril, de 18 años, quien era buscada por su familia desde la noche anterior.

Según informaron también las fuentes policiales a EL DÍA, la joven había regresado de la facultad y descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en 7 y 96. Desde allí se dirigía a su domicilio, ubicado en 1 y 96, momento en el que se perdió todo contacto con su entorno.

Peritos continuaban trabajando en la escena del hallazgo y el cuerpo presentaría golpes. Una de las hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que podría haber sido atropellada, aunque esa versión todavía no fue confirmada oficialmente por los investigadores.

Familiares de la víctima se acercaron al lugar y siguieron de cerca el procedimiento. Horas antes habían iniciado una intensa búsqueda y difundido su desaparición en redes sociales.

Por último, la causa quedó en manos del fiscal Martín Almiron, titular de la UFI 8, quien dispuso las primeras medidas para determinar qué ocurrió y no descarta ninguna línea investigativa en el caso registrado en La Plata.