Docentes van al paro y peligra el inicio de clases en la Provincia
Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que encontraron muerta en un zanjón
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
Un oficial penitenciario de La Plata manejó borracho a contramano y chocó contra un árbol tras una persecución
Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar de hoy sábado 14 de febrero
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Hoy
Música
Trío Babel.- A las 21 en Pura vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Guía de cines
Se viene la maroma.- A las 21 en Pura vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Paloma y Pilín Massei.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso.
Rompemartillo.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Rock.
Femme Jazz Nights D’amour.- A las 20.30 en Sputnik Bar, 48 entre 11 y 12 con un recorrido por el jazz, los boleros, la bossa nova y la chanson, de la mano de Nicole Díaz & Lisandro Maggiori, Orne Corei & Vico Loaiza, Victoria Cabellud & Josefina Inginsci.
Fiesta Picheo 808.- A las 23.59 en UNO, 1 entre 55 y 57.
Zero Afro Jazz.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71, con Pablo Ledesma, Matías Formica, Ramiro Bustamante y Lucas Mingrino. A la gorra.
Marcianitos verdes.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.
Tributo a Cerati.- A las 19.30 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, a cargo del platense radicado en Barcelona Leandro Artime Alem (Elei), piano y voz. Gratis.
Only Funk.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Show íntimo, con invitados y mucho funk.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. TDJ invitado: Fernando Zingarelli. Organizan: Fernando Napolliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.
Fiesta enamorada.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, con Sindicato Argentino de Boleros (orquesta en vivo) + La Dame Blanche (invitada de lujo) + Vanesa Strauch (stand up) + Naty Maldini (conduce) + DJ Cósmica y La Puta Ama (musicalizan) + Malón Ensamble (apertura). ush.666, @avecesbardeo, @tempestad_interminable.
Fiesta amooor.- A la medianoche en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @yermania__. Luego, @hormiga_dj2.0 y @gauchito_club.
Los invisibles.- A las 23.59 en Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.
Canciones de Cisterna.- A las 21 en Cantilo y 15, City Bell.
Axel Milanés.- A las 21 en Esquina América, 71 y 18.
Música en el campito.- A las 20 en el Campito de Adulp, 32 y 153, con la presentación de Trío El Refucilo, compuesto por Hernán Ruiz Díaz, Javier Ordóñez y Gastón Ibarguren; y el Dúo Grbin – Simiani, de Hebe Grbin y Oscar Simiani.
Folclore en la Plaza.- A las 19 en la plaza de 60 y 127, Berisso, con José Piedra y La Triada, Luna Sachera, Diego y Adrián de Jóvenes Musiqueros, El encuentro, Amigos de corazón, Grupo Manantial y Ceferino Céspedes.
TEATRO
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Este clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco, nos presenta una sociedad incomprensible, en un mundo que se empeña en mostrarnos que todos estamos conectados. Desplegando un sentido del humor abrasivo e inquietante, Ionesco presenta a seis personajes, dos matrimonios ingleses, los Martin y los Smith, una criada y un bombero, en situaciones domésticas, cotidianas y absurdas, con la violencia a punto de estallar.
CINE
El novio de mamá.- A las 19 en Estación Etcheverry, 52 y 229, Ángel Etcheverry, en el marco del ciclo Cine en los barrios. Gratis.
Exposiciones
Ni olvido ni perdón.- Una muestra que recorre 40 años de registros de juicios por delitos de lesa humanidad en Francia y Argentina. Hace 40 años, Argentina y Francia comenzaron a filmar los juicios por delitos de lesa humanidad. Esta muestra historiza y analiza la producción de esos archivos audiovisuales y la forma en que dialogan con el contexto. Mirar estos dos recorridos, ponerlos en diálogo, habilita algunas preguntas y reflexiones ¿Qué, quién y cómo se registra? ¿Qué queda afuera? ¿Qué cuentan estas imágenes de los procesos transicionales? ¿Cómo se registra la ausencia? ¿Qué cambió a partir de la nueva escena judicial planteada después de la pandemia? La muestra puede visitarse los sábados de 16 a 20 en la Casa CPM, 54 Nº 487.
GUIADAS
Tour de los enamorados.- A las 20 parte este tour romántico por el centro de la Ciudad. Se trata de un viaje nocturno por lo que La Plata calla: amores ocultos, promesas, encuentros prohibidos… y un final que todavía se siente en el aire. Con una duración de dos horas y media, recorre diagonales, plazas y rincones con historia + misterio. Además de paradas claves, incluye degustación y brindis. Reservas por WhatsApp: +5491150252895
Andar urbano.- A las 19 parte este recorrido que propone un circuito a pie por los lugares más emblemáticos de la ciudad. De Plaza Moreno a Plaza San Martín. Más info en @andarurbanotour. A la gorra.
EVENTOS
Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.
Feria en el Barrio Banco Provincia.- Desde las 18 en 174 entre 31 y 32, Berisso. Emprendedores locales, gastronomía, cerveceros y música en vivo.
Mañana
Música
Juncal.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Folclore.
Ciclo infarto.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @a.pedazos_, @curvaluzz, @tamburomalato, @black
Fiesta Órbita.- A las 23 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Con @soyrhoma, @bigmike.benz y @psycho.dancers. Carnaval Intergaláctico.
Viejo desván.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Rock nacional. A la gorra.
Denis y las perlas.- A las 21 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.
Elicsir + Ale Acústicos + El peón rock.- A las 20.30 en C.C. Los Lobos, 13 entre 527 y 528, Tolosa. Gratis.
Música y posters.- A las 19 en Astor, 521 N733, con @yosoyvalentino y @santi.pozzi. Además, se presentará @cobrarod con un set 100% vinilos.
TEATRO
Quiroga y Batallan.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, en el marco del Ciclo de Stand Up.
EVENTOS
Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.
Entramadas.- A las 16 en Club Aconcagua, 69 entre 4 y 5. Feria de emprendedores, diseño, sorteos.
CINE
Éramos tan flacos.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectará este corto de Carlos Castro, seleccionado por el Festival Festifreak.
“la cantante calva”
“el novio de mamá”
POR MES*
