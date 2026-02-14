Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Bad Bunny hizo estallar el Monumental en su primera noche: fiesta, emoción y homenaje argentino
14 de Febrero de 2026 | 08:21

El regreso de Bad Bunny a la Argentina se vivió como un verdadero acontecimiento. En su primera presentación en el estadio Estadio Monumental, el artista puertorriqueño desplegó un show cargado de energía, hits y momentos emotivos que hicieron vibrar a decenas de miles de fans durante casi dos horas.

Desde temprano, las inmediaciones del estadio se colmaron de público que llegó con entusiasmo para verlo volver al país. Ya dentro del recinto, el clima era de fiesta: luces, visuales, bailarines y una puesta en escena de gran escala marcaron el pulso de un espectáculo que recorrió distintas etapas de su carrera y presentó material de su último trabajo.

La noche arrancó con una seguidilla de canciones que encendieron al público desde el primer minuto, con el estadio completamente entregado al baile y al canto colectivo. El cantante, visiblemente emocionado, agradeció el cariño de los fans y destacó su alegría por regresar a la Argentina tras años de ausencia, en medio de uno de los momentos más exitosos de su carrera.

El show tuvo además una fuerte conexión con el público local. Con guiños al país y una narrativa centrada en la unión y la celebración de la música latina, el artista mantuvo una comunicación permanente con los presentes, que respondieron con cánticos y ovaciones a lo largo de toda la noche.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando el espectáculo incluyó una referencia directa a la cultura argentina: una versión en clave tropical de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo. La interpretación generó una reacción inmediata y masiva, con el estadio coreando el tema en un clima de emoción colectiva.

La presentación también sumó invitados y segmentos especiales que potenciaron la cercanía con el público, además de una lista de éxitos que mantuvo la intensidad hasta el final. El cierre, con varios de sus temas más populares, confirmó el impacto del artista en la escena global y su capacidad para movilizar multitudes.

Con esta primera noche, el cantante dejó en claro por qué es uno de los nombres más convocantes de la música actual. El Monumental fue escenario de una fiesta multitudinaria que combinó perreo, emoción y un fuerte vínculo con los fans argentinos, en el inicio de una serie de shows que prometen seguir marcando récords y generando repercusión.

 

