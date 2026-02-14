Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Las llamas avanzaron sobre pastizales en Arturo Seguí

El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas

El foco ígneo se desató en 152 entre 403 y 408. Hubo un amplio operativo para frenar su avance hacia áreas protegidas y viviendas

14 de Febrero de 2026 | 02:37
Edición impresa

Un nuevo incendio forestal volvió a encender las alarmas en la Región y dejó en evidencia un verano atravesado por el avance del fuego, con focos que ya causaron estragos en distintas localidades del norte platense. Esta vez, las llamas se desataron en la zona de Arturo Seguí y obligaron a desplegar un amplio operativo para evitar que el siniestro alcanzara áreas sensibles y sectores habitados.

El foco principal se originó en un descampado ubicado en calle 152 entre 403 y 408, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente entre pastizales secos y vegetación acumulada. Según reportes oficiales y testimonios de los equipos de emergencia, el incendio alcanzó gran magnitud en pocas horas y llegó a extenderse por varios kilómetros, afectando una superficie estimada en al menos siete hectáreas.

Anoche, al cierre de esta edición, se mantenía una “guardia de cenizas” en la zona para evitar rebrotes y monitorear posibles focos activos que pudieran reavivar las llamas durante la madrugada.

Dotaciones de bomberos voluntarios de Arturo Seguí encabezaron el operativo inicial junto a brigadistas forestales y unidades provenientes de Villa Elisa, Hudson y Gutiérrez. Las tareas incluyeron el combate directo de múltiples focos activos y maniobras de contención para impedir que el frente ígneo ingresara con mayor intensidad al Parque Pereyra Iraola, considerado el principal pulmón verde de la Región y hogar de una valiosa biodiversidad. El fuego también llegó a rozar viviendas en la zona de 152 y 407, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos, aunque no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.

El trabajo en el terreno fue complejo debido a las altas temperaturas, la vegetación seca y las ráfagas de viento que favorecieron la expansión del fuego. Fuentes del operativo indicaron que fue necesario solicitar refuerzos ante la dificultad para contener el avance de las llamas, que amenazaban con ingresar a áreas de reserva y generar un impacto ambiental significativo.

En paralelo, un segundo incendio de pastizales se registró durante la misma jornada en la zona de 420 y 179, en la localidad de El Peligro. Aunque de menor magnitud que el foco principal, también requirió la intervención de autobombas y recursos aéreos para lograr su control. Las autoridades confirmaron que en ese caso tampoco hubo heridos ni daños materiales, aunque el siniestro generó preocupación entre productores rurales y propietarios de invernaderos cercanos ante el riesgo de propagación.

Mientras continúan las tareas de enfriamiento y monitoreo en las áreas afectadas, las autoridades recomiendan a los vecinos extremar precauciones y dar aviso inmediato ante la presencia de humo o nuevos focos. La seguidilla de incendios registrada este verano mantiene en alerta a toda la Región y vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención y el compromiso comunitario para evitar nuevos siniestros.

 

 

 

Multimedia

Un incendio forestal fuera de control causó temor / EL DIA

Helicóptero con recursos hídricos trabajaron en El Peligro / EL DIA

