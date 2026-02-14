La Autopista sin camiones el finde

La autopista Buenos Aires–La Plata y otras rutas clave hacia la Costa Atlántica tienen circulación restringida para camiones desde este viernes y durante el feriado de Carnaval. La medida fue dispuesta por la Dirección de Vialidad bonaerense y alcanzará a vehículos de carga superior a 7 toneladas de porte bruto con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros en días de alto flujo turístico.

La restricción comenzó a regir ayer. Seguirá hasta el domingo 15 y volverá el martes, quedando exceptuado el lunes 16, por el momento.

En sentido hacia la Costa Atlántica, continuará hoy y mañana, de 6 a 14. En dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, estará vigente hoy y el martes, de 14 a 23.59. Quedan exceptuados los camiones de hasta siete toneladas y aquellos que transporten productos esenciales.

La disposición abarca los principales accesos y rutas turísticas del territorio bonaerense, especialmente los que conectan el Área Metropolitana con los destinos costeros.