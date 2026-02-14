Sábado de San Valentín ideal para planes al aire libre en La Plata: cuando llegan las lluvias y tormentas

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El clima acompaña este sábado en La Plata para celebrar el Día de los Enamorados con actividades al aire libre. La jornada se presenta con cielo algo nublado, ambiente cálido y vientos moderados del este con algunas ráfagas, en un escenario propicio para paseos, salidas y encuentros durante la tarde y la noche.
Según el pronóstico, las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 27°C de máxima, con condiciones estables que permitirán disfrutar de plazas, parques y propuestas gastronómicas sin mayores complicaciones climáticas.
Sin embargo, el panorama cambiará de cara al domingo. Se espera un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas desde la mañana, en una jornada que comenzará inestable. Las marcas térmicas se mantendrán templadas, con una mínima de 17°C y una máxima cercana a los 28°C.
De esta manera, el sábado se perfila como el mejor momento del fin de semana para actividades al aire libre, mientras que el domingo será más propicio para planes bajo techo ante el pronóstico de precipitaciones desde temprano.
