Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Tren Roca a La Plata: por obras, el servicio circulará limitado el domingo y martes

Tren Roca a La Plata: por obras, el servicio circulará limitado el domingo y martes
12 de Febrero de 2026 | 19:56

Escuchar esta nota

El Tren Roca no llegará a La Plata durante el próximo domingo 15 y martes 17 por obras viales, informaron desde Trenes Argentinos. En tanto, el servicio circulará limitado entre Plaza Constitución y Berazategui. 

La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutarán entre las estaciones Plátanos y Hudson. Vale destacar que las mismas podrán suspenderse por condiciones climáticas adversas. 

Las tareas contemplan el recambio de tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes de madera por hormigón, y la colocación de fijaciones y piedra balasto. 

Para la correcta y segura ejecución de obras será necesario interrumpir el sistema de alimentación eléctrica aérea, lo que imposibilita la circulación normal de trenes hasta la estación de La Plata.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte

Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Últimas noticias de La Ciudad

La autopista Buenos Aires - La Plata y otras rutas tendrán circulación restringida en el feriado de carnaval

El carnaval en La Plata arranca hoy: barrio por barrio, dónde serán los festejos

Avanza la creación de la primera escuela secundaria de Ignacio Correas

La Plata, sin agua este jueves: a que barrios afectan las obras de Absa
Deportes
Tras otra mala racha, Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro en medio de críticas
Panaro y De Asís fueron habilitados por la AFA y quedan a disposición del técnico para el clásico
Cetré continúa con la puesta a punto para el clásico y el Athlético Paranaense acercó una nueva oferta
VIDEO. Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido
Tras fracasar en Gimnasia y en Israel, Diego Flores volvió al fútbol argentino
Espectáculos
Mauro Icardi y la China Suárez, ¿listos para dar el "sí"?: qué reveló la abogada del futbolista
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
Información General
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
El Colegio de Médicos repudió los hechos de violencia en el Hospital Santamarina de Monte Grande
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Policiales
Detuvieron al hombre que ofrecía “caramelos” a niños en La Plata
"Luchamos por futuras víctimas": Marcos, papá de Kim Gómez, tras la baja de la imputabilidad
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada
La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
Por el incendio en el depósito, se definió la fecha de indagatoria a Roxana Aloise

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla