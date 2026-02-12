Tren Roca a La Plata: por obras, el servicio circulará limitado el domingo y martes

El Tren Roca no llegará a La Plata durante el próximo domingo 15 y martes 17 por obras viales, informaron desde Trenes Argentinos. En tanto, el servicio circulará limitado entre Plaza Constitución y Berazategui.

La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutarán entre las estaciones Plátanos y Hudson. Vale destacar que las mismas podrán suspenderse por condiciones climáticas adversas.

Las tareas contemplan el recambio de tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes de madera por hormigón, y la colocación de fijaciones y piedra balasto.

Para la correcta y segura ejecución de obras será necesario interrumpir el sistema de alimentación eléctrica aérea, lo que imposibilita la circulación normal de trenes hasta la estación de La Plata.