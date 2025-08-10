La luna gigante volvió a aparecer en La Plata y llegó con la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

Se oficializaron las listas de candidatos para la Octava sección y municipales de La Plata
El inflable gigante de la luna que apareció por las calles de La Plata esta semana, volvió a dejarse ver y, esta vez, los vecinos no desaprovecharon la oportunidad de fotografiarse con ella. Esta ocasión es especial dado que esta noche se verá la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente.
Esta tarde, la luna gigante se pudo ver en la plaza de 53 entre 1 y 2, frente al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Los chicos de Shine On compartieron la experiencia “Pink Floyd”.
Se trata ni más ni menos que otra obra del reconocido artista platense creador de inflables gigantes, Alejandro Mañanes. "La nueva luna", sorprendió a muchos este fin de semana. Según le confió su creador a EL DIA, fue creada para un evento en Capital Federal. "Faltan detalles, cuando la pruebe de noche, será hermosa", anticipó.
La luna creada por Mañanes es parte del entorno de Shine On, una experiencia inmersiva que se realizará en Núñez, frente a la Cancha de River, celebrando los 52 años del disco The Dark Side of the Moon Álbum (1973) y los 50 de Wish you were here (1975), ambos de la legendaria banda Pink Floyd.
Este domingo 10 de agosto, los aficionados a la astronomía y la astrología tienen la vista puesta en el cielo por la llamada “parada planetaria”, un fenómeno poco habitual en el que varios planetas parecen alinearse desde nuestra perspectiva en la Tierra.
Aunque no se trata de una alineación perfecta —ya que los planetas se encuentran a diferentes distancias y órbitas—, la disposición visual generará un espectáculo llamativo al amanecer y al anochecer. Según datos de observatorios internacionales, serán Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio los que se verán más destacados, acompañados por la Luna en un momento de brillo especial.
El alineamiento podrá verse en todo el planeta. Comenzó por la mañana, aproximadamente una hora antes del amanecer.
Mercurio será el primero en aparecer, seguido de Venus y Júpiter. Saturno, Urano y Neptuno se ubicarán un poco más alto en el cielo. Se recomienda encontrar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista clara del horizonte para disfrutar de este fenómeno astronómico.
La aplicación gratuita Star Walk 2 ofrece una herramienta útil llamada "Planet Walk", que permitirá a los observadores ver cómo se alinearán los planetas desde su ubicación específica. Esto facilita la identificación de cada uno de ellos y mejora la experiencia de observación.
Mercurio: Este planeta será el más cercano al Sol y aparecerá poco antes del amanecer en la constelación de Cáncer.
Júpiter: Considerado el segundo planeta más brillante, se podrá observar en la constelación de Géminis.
Venus: Conocido como el "lucero del alba", será visible junto a Júpiter, ya que ambos se acercarán el 12 de agosto.
Saturno: Este planeta dorado se distinguirá por su brillo constante y estará cerca de Neptuno.
Urano: Aunque es más difícil de ver, con binoculares se podrá identificar en la constelación de Tauro.
Neptuno: Este planeta es el más alejado y requerirá binoculares potentes para ser visto en la constelación de Piscis.
