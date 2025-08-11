En La Plata se oficializaron 16 listas

Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
La Junta Electoral bonaerense oficializó ayer 16 listas de candidatos que se inscribieron el 19 de julio para competir el 7 de septiembre en La Plata. Se trata de 16 fuerzas que presentaron nóminas para diputado provincial por la Octava sección electoral, correspondiente a la capital provincial, y también para concejales y consejeros escolares, titulares y suplentes.
Se inscribió el oficialismo de Fuerza Patria, que a nivel seccional encabeza Ariel Archanco y a nivel municipal, Sergio Resa. También Somos Buenos Aires, que lleva de primer candidato a diputado a Pablo Nicoletti y de primer candidato a concejal, a Leandro Bazze. La Libertad Avanza, en tanto, encabeza la lista seccional con Francisco Adorni y la municipal, con Juan Pablo Allan.
El Partido Libertario lleva de primer diputado a José Campodónico y a María José Estebanez, de primer concejal. La alianza Potencia, lleva para la Legislatura a Jorge Metz y al Concejo, a Daniel Loyola, y Nuevos Aires presentó una nómina encabezada por Marcelo Peña para diputados y por Agustín Schmidt, para concejales.
Valores Republicanos lleva una lista a diputados encabezada por Enrique Otero y una a concejales que lidera Néstor Rotela. La Alianza Es con Vos presenta a Maximiliano Ibarra Guevara como el primero de la nómina seccional y la de concejales, liderada por Germán Infanti. En tanto, Unión Liberal lleva de primera diputada a Diana Zonaro y de primer concejal, a Ricardo Bayés y Unión y Libertad, a Facundo Zaldúa para diputado y a Agustín Bocanegra, para primer candidato a concejal. Y Construyendo Porvenir, a Leopoldo Miglioranza encabezando la seccional y a Juan Cipriano, la municipal.
La lista del partido Frente Patriota lleva de primer candidato a diputado a Oscar Loyola. Y Tiempo de Todos, a Edgardo Alvarenga, liderando la lista de diputados, mientras que de concejales es Germán Landa.
El FIT-Unidad lleva una lista de diputados encabezada por Laura Cano Kelly y por Luana Simioni, para concejales. El Nuevo MAS lleva a Facundo Díaz primero en la seccional y a Jaime Lasa Matteucci, encabezando la lista de concejales. En tanto que Política Obrera presentó a Sergio Gómez de Saravia como primero en la lista de diputados y a Pablo Chanquet, para concejales y la Organización Socialista de los Trabajadores, a Eric Simonetti, encabezando la categoría de concejales platenses.
