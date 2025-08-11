Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Lo resolvió la junta electoral provincial

En La Plata se oficializaron 16 listas

11 de Agosto de 2025 | 01:18
La Junta Electoral bonaerense oficializó ayer 16 listas de candidatos que se inscribieron el 19 de julio para competir el 7 de septiembre en La Plata. Se trata de 16 fuerzas que presentaron nóminas para diputado provincial por la Octava sección electoral, correspondiente a la capital provincial, y también para concejales y consejeros escolares, titulares y suplentes.

Se inscribió el oficialismo de Fuerza Patria, que a nivel seccional encabeza Ariel Archanco y a nivel municipal, Sergio Resa. También Somos Buenos Aires, que lleva de primer candidato a diputado a Pablo Nicoletti y de primer candidato a concejal, a Leandro Bazze. La Libertad Avanza, en tanto, encabeza la lista seccional con Francisco Adorni y la municipal, con Juan Pablo Allan.

El Partido Libertario lleva de primer diputado a José Campodónico y a María José Estebanez, de primer concejal. La alianza Potencia, lleva para la Legislatura a Jorge Metz y al Concejo, a Daniel Loyola, y Nuevos Aires presentó una nómina encabezada por Marcelo Peña para diputados y por Agustín Schmidt, para concejales.

Valores Republicanos lleva una lista a diputados encabezada por Enrique Otero y una a concejales que lidera Néstor Rotela. La Alianza Es con Vos presenta a Maximiliano Ibarra Guevara como el primero de la nómina seccional y la de concejales, liderada por Germán Infanti. En tanto, Unión Liberal lleva de primera diputada a Diana Zonaro y de primer concejal, a Ricardo Bayés y Unión y Libertad, a Facundo Zaldúa para diputado y a Agustín Bocanegra, para primer candidato a concejal. Y Construyendo Porvenir, a Leopoldo Miglioranza encabezando la seccional y a Juan Cipriano, la municipal.

La lista del partido Frente Patriota lleva de primer candidato a diputado a Oscar Loyola. Y Tiempo de Todos, a Edgardo Alvarenga, liderando la lista de diputados, mientras que de concejales es Germán Landa.

El FIT-Unidad lleva una lista de diputados encabezada por Laura Cano Kelly y por Luana Simioni, para concejales. El Nuevo MAS lleva a Facundo Díaz primero en la seccional y a Jaime Lasa Matteucci, encabezando la lista de concejales. En tanto que Política Obrera presentó a Sergio Gómez de Saravia como primero en la lista de diputados y a Pablo Chanquet, para concejales y la Organización Socialista de los Trabajadores, a Eric Simonetti, encabezando la categoría de concejales platenses.

Las listas de candidatos Sección Capital

Las listas de candidatos municipales para el distrito de La Plata

