Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones activas de este lunes 11 de agosto 2025

Los beneficios y descuentos de la billetera virtual del Bapro
Escuchar esta nota
En agosto 2025 Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se vino con todo y tiene vigentes varias promos.
Este mes llegó con cambios ya que la app bonaerense renovó los beneficios para sus usuarios, que aguardan principalmente la fecha en la que se activará la promo más esperada.
Sin dudas que la promo más espera por los usuarios de Cuenta DNI es la que aplica en las carnicerías. En esta ocasión, se anunciaron dos sábados para este descuento: uno pasó el último fin de semana y el otro será el 23 de agosto.
Como se sabe, el beneficio ofrece 35% de descuento con tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos). El mismo aplica comprando a través de la clave DNI.
Uno por uno, los beneficios de agosto 2025 utilizando Cuenta DNI, con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:
- Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
LE PUEDE INTERESAR
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).
- Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.
Además, los viernes:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).
Y el sábado 23 de agosto:
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).
POR MES*
