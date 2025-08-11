Le quitaron todo lo que llevaba a puro culatazo

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
"Campaña roñosa": Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Las calles de La Plata se muestran muy inseguras, en cualquier sector y horario.
También se vio atravesado por esta realidad un joven de 29 años, cuando -según lo informado por fuentes confiables- pasadas las 10 de la noche del sábado detuvo su moto “Zanella modelo RX 15O, color azul”, en 160 entre 32 y 33, en la localidad de Melchor Romero.
Los mismos voceros hicieron saber, al respecto, que “se bajó la amiga a la que llevó a su casa en esa cuadra”.
Fue en esas circunstancias en que el joven y la chica fueron abordados por un grupo de delincuentes que se movilizaban en dos motos negras, “de 110 cilindradas y descachadas”.
“Una de las motos frenó delante de la Zanella de la víctima, para cortarle el paso, y la restante lo encerró por detrás. Los asaltantes eran cuatro, dos de ellos les apuntaron con sus pistolas y uno de estos sujeto le propinó culatazos en el casco pero sin lesionarlo”, precisó uno de los voceros.
Aturdido y muy asustado por la ferocidad de la banda, el damnificado “se corrió a un costado, dejándole su moto a los ladrones, quienes a su vez le quitaron dos riñoneras en las que tenía 10 mil pesos, herramientas de mano y un cable de USB”.
