Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

La suba del dólar registrada durante el mes de julio comienza a impactar, aunque de manera acotada, en los precios de los alimentos con aumentos de hasta el 2% (el más alto desde marzo), según estimaciones de consultoras privadas realizadas en la primera semana de agosto. La proyección pareciera contradecir los dichos del presidente, Javier Milei, quien en la noche del sábado publicó un extenso texto en la red social X, desde donde ratificó el rumbo de la política monetaria tras el salto cambiario y argumentó por qué considera que el alza de la divisa no llegará na las góndolas.

“Cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar, dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, aseguró el mandatario en esa publicación, para luego cargar contra quienes plantean que dicha suba podría tener un efecto inflacionario.

“Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno”, disparó después y, apoyado en los autores de la “Escuela Austríaca”, como David Hume, Carl Menger y Richard Cantillon, entre otros, reafirmó que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta de dinero” y que “para que haya inflación es necesario que haya por parte del Banco Central una convalidación monetaria”.

Según el jefe de Estado, “la historia se cuenta sola: ante cambios de precios relativos sin convalidación monetaria no se genera inflación”.

Pese a esto, datos de consultoras como LCG arrojaron que los alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 2% semanal en el inicio de agosto.“En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se ubica en 0,8% mensual mientras que la medición entre puntas ascendió a 1,5% mensual”, precisó la firma. Agregó que “carnes, verduras y frutas revirtieron las caídas de la semana previa y explicaron casi el 90% de la inflación semanal, parcialmente compensados por la caída de precios de lácteos y huevos”.El pico registrado en agosto es el mayor registro para un arranque de mes desde marzo, y marcó un quiebre tras cuatro semanas consecutivas de desaceleración.Las verduras encabezaron los incrementos, con una suba del 5% semanal. Le siguieron las carnes (3,9%) y las frutas (3,1%). En contraste, los productos lácteos y huevos mostraron una caída del 2,2%.

El purgatorio de la inflación

En su mensaje del sábado, Milei advirtió que la inflación podría extenderse por otros 18 meses. “En el caso de la Argentina, aún cuando uno apague la máquina de imprimir billetes en el primer día, deberá transitar el purgatorio de la inflación por lo menos durante un año y medio”, dijo, para después ponerle un plazo de vencimiento al fenómeno: “Dada la primera fase de la reconstrucción del patrimonio del Banco Central que demandó seis meses hasta apagar la máquina de hacer billetes, esperamos que para mediados de 2026 la inflación sea solo un mal recuerdo en la vida de los argentinos”, pronosticó.

Para el Presidente, una persona con experiencia en la materia no debería cometer lo que calificó como “errores propios de un amateur” al decir que la suba del dólar hace aumentar los precios, y concluyó: “Si consideramos el caso argentino y su adicción al déficit fiscal por parte de la casta política, no solo será posible explicar las cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria, que en el último caso generó un desastre inflacionario, cuya otra cara de la moneda es haber destruido cinco signos monetarios y quitarle trece ceros a la moneda. Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección”.

Impacto acotado

Pese a la advertencia presidencial, Equilibra fue otra de las consultoras que detectó un leve repunte inflacionario del 1% en el principio de agosto, apenas por encima de la primera semana de julio (0,1 punto porcentual). El aumento estuvo liderado por los bienes regulados que, según este cálculo, subieron 2%, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 0,9%.

Entre los alimentos y bebidas, los rubros con mayores aumentos entre la primera semana de julio y la de agosto fueron azúcar y golosinas (2,6%); aceites, grasas y manteca (2,2%), y pan y cereales (1,3%). Las carnes registraron un alza del 0,8% en ese período. En sentido contrario, algunos bienes como indumentaria, bebidas alcohólicas y celulares mostraron caídas.

“El traslado a precios del salto cambiario viene siendo acotado y heterogéneo”, evaluó la consultora y destacó que el mayor impacto se observó en productos con alto componente importado, como autos, artículos de limpieza y medicamentos, mientras que alimentos y bebidas mostraron una dinámica más contenida.

Además, señaló que “los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares. La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente”.

Por su parte, la consultora Analytica no registró cambios significativos en los precios de alimentos y bebidas en el arranque de agosto. Según su monitoreo diario, la variación entre el 1 y el 5 de agosto fue de apenas 0,1%, sin alteraciones en la tendencia respecto del mes anterior.

Dentro del rubro de alimentos y bebidas, los mayores aumentos se registraron en carnes y derivados, y en frutas, ambos con una suba del 0,9%. También subieron los lácteos y productos vegetales (0,6%), y café, té, yerba y cacao (0,1%). Por el contrario, pescados y mariscos lideraron las bajas, con una caída del 4,8%, seguidos por verduras, tubérculos y legumbres (-1%), y pan y cereales (-0,7%). En tanto que los precios de bebidas no alcohólicas y de productos como azúcar, dulces y golosinas no mostraron variaciones.

También el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) midió el impacto del tipo de cambio y alertó por subas de entre el 3% (lácteos y panificados) y el 9% (aceites y harinas) por insumos dolarizados.

Además, especialistas como Orlando Ferreres anticiparon que la inflación de agosto podría ubicarse entre el 2,5% y 3,5% mensual, con alimentos liderando la suba.