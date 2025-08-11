Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía |En la primera semana de agosto, según consultoras privadas

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Aunque aún con un impacto acotado, el alza del tipo de cambio que se registró en julio se habría traducido en aumentos en las góndolas, pese a dichos de Milei contradiciendo ese traspaso

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Alimentos y bebidas, al tope de las subas en el inicio de agosto / web

11 de Agosto de 2025 | 01:27
Edición impresa

La suba del dólar registrada durante el mes de julio comienza a impactar, aunque de manera acotada, en los precios de los alimentos con aumentos de hasta el 2% (el más alto desde marzo), según estimaciones de consultoras privadas realizadas en la primera semana de agosto. La proyección pareciera contradecir los dichos del presidente, Javier Milei, quien en la noche del sábado publicó un extenso texto en la red social X, desde donde ratificó el rumbo de la política monetaria tras el salto cambiario y argumentó por qué considera que el alza de la divisa no llegará na las góndolas.

“Cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar, dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, aseguró el mandatario en esa publicación, para luego cargar contra quienes plantean que dicha suba podría tener un efecto inflacionario.

“Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno”, disparó después y, apoyado en los autores de la “Escuela Austríaca”, como David Hume, Carl Menger y Richard Cantillon, entre otros, reafirmó que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta de dinero” y que “para que haya inflación es necesario que haya por parte del Banco Central una convalidación monetaria”.

Según el jefe de Estado, “la historia se cuenta sola: ante cambios de precios relativos sin convalidación monetaria no se genera inflación”.

Pese a esto, datos de consultoras como LCG arrojaron que los alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 2% semanal en el inicio de agosto.“En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se ubica en 0,8% mensual mientras que la medición entre puntas ascendió a 1,5% mensual”, precisó la firma. Agregó que “carnes, verduras y frutas revirtieron las caídas de la semana previa y explicaron casi el 90% de la inflación semanal, parcialmente compensados por la caída de precios de lácteos y huevos”.El pico registrado en agosto es el mayor registro para un arranque de mes desde marzo, y marcó un quiebre tras cuatro semanas consecutivas de desaceleración.Las verduras encabezaron los incrementos, con una suba del 5% semanal. Le siguieron las carnes (3,9%) y las frutas (3,1%). En contraste, los productos lácteos y huevos mostraron una caída del 2,2%.

El purgatorio de la inflación

En su mensaje del sábado, Milei advirtió que la inflación podría extenderse por otros 18 meses. “En el caso de la Argentina, aún cuando uno apague la máquina de imprimir billetes en el primer día, deberá transitar el purgatorio de la inflación por lo menos durante un año y medio”, dijo, para después ponerle un plazo de vencimiento al fenómeno: “Dada la primera fase de la reconstrucción del patrimonio del Banco Central que demandó seis meses hasta apagar la máquina de hacer billetes, esperamos que para mediados de 2026 la inflación sea solo un mal recuerdo en la vida de los argentinos”, pronosticó.

LE PUEDE INTERESAR

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

LE PUEDE INTERESAR

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

Para el Presidente, una persona con experiencia en la materia no debería cometer lo que calificó como “errores propios de un amateur” al decir que la suba del dólar hace aumentar los precios, y concluyó: “Si consideramos el caso argentino y su adicción al déficit fiscal por parte de la casta política, no solo será posible explicar las cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria, que en el último caso generó un desastre inflacionario, cuya otra cara de la moneda es haber destruido cinco signos monetarios y quitarle trece ceros a la moneda. Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección”.

Impacto acotado

Pese a la advertencia presidencial, Equilibra fue otra de las consultoras que detectó un leve repunte inflacionario del 1% en el principio de agosto, apenas por encima de la primera semana de julio (0,1 punto porcentual). El aumento estuvo liderado por los bienes regulados que, según este cálculo, subieron 2%, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 0,9%.

Entre los alimentos y bebidas, los rubros con mayores aumentos entre la primera semana de julio y la de agosto fueron azúcar y golosinas (2,6%); aceites, grasas y manteca (2,2%), y pan y cereales (1,3%). Las carnes registraron un alza del 0,8% en ese período. En sentido contrario, algunos bienes como indumentaria, bebidas alcohólicas y celulares mostraron caídas.

“El traslado a precios del salto cambiario viene siendo acotado y heterogéneo”, evaluó la consultora y destacó que el mayor impacto se observó en productos con alto componente importado, como autos, artículos de limpieza y medicamentos, mientras que alimentos y bebidas mostraron una dinámica más contenida.

Además, señaló que “los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares. La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente”.

Por su parte, la consultora Analytica no registró cambios significativos en los precios de alimentos y bebidas en el arranque de agosto. Según su monitoreo diario, la variación entre el 1 y el 5 de agosto fue de apenas 0,1%, sin alteraciones en la tendencia respecto del mes anterior.

Dentro del rubro de alimentos y bebidas, los mayores aumentos se registraron en carnes y derivados, y en frutas, ambos con una suba del 0,9%. También subieron los lácteos y productos vegetales (0,6%), y café, té, yerba y cacao (0,1%). Por el contrario, pescados y mariscos lideraron las bajas, con una caída del 4,8%, seguidos por verduras, tubérculos y legumbres (-1%), y pan y cereales (-0,7%). En tanto que los precios de bebidas no alcohólicas y de productos como azúcar, dulces y golosinas no mostraron variaciones.

También el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) midió el impacto del tipo de cambio y alertó por subas de entre el 3% (lácteos y panificados) y el 9% (aceites y harinas) por insumos dolarizados.

Además, especialistas como Orlando Ferreres anticiparon que la inflación de agosto podría ubicarse entre el 2,5% y 3,5% mensual, con alimentos liderando la suba.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El comercio minorista no repunta y las ventas volvieron a caer en julio

Expectativa por el dato de inflación que difunde el Indec
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Las amarillas empiezan a preocupar

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Tasas reales y riesgo político

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Últimas noticias de Política y Economía

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego
Deportes
Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Las amarillas empiezan a preocupar
Contener a Castillo, el objetivo para el domingo
Espectáculos
El insólito robo que sufrió Homero Pettinato: "Aprendé a robar, ¡Me pone mal!"
Romance confirmado: Nicki Nicole, presente en el estadio viendo a Lamine Yamal
"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
Policiales
Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
Fentanilo contaminado: ascienden a 76 las muertes y se esperan avances en la investigación para esta semana
Se quedó dormido cuando viajaba con su hija, chocó un auto estacionado y volcó en pleno centro de La Plata
VIDEO. Villa Elisa: encapuchado y con una cuchilla, asaltó una despensa y escapó
En un operativo de tránsito por el Paseo del Bosque, secuestraron 16 motos y cuatro eran de policías
Información General
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla