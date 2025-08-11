Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Candidatos, en el aniversario de la Comunidad Rural

Candidatos, en el aniversario de la Comunidad Rural
11 de Agosto de 2025 | 01:17
Candidatos locales de diversos espacios políticos se mostraron ayer en el almuerzo aniversario de la Comunidad Rural, en Los Hornos. En el encuentro pudieron verse los diputados provinciales y candidatos de Fuerza Patria Ariel Archanco y Lucía Iañez, así como el primer candidato a diputado de Somos Buenos Aires, el presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti, la concejal Manuela Forneris y la candidata a diputada Antonela Moreno.
 

