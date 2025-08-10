Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes

VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño 

10 de Agosto de 2025 | 12:51

Escuchar esta nota

Durante este mediodía de domingo, el DT de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez habló en vivo durante la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el pincha enfrentará este miércoles desde las 19 a Cerro Porteño. 

En algunas declaraciones que hizo durante la conferencia de prensa, deslizó: "Lucas (Alario) este último partido lo hizo bien, creo que erró 3 pases, y se le cae por eso. Cuando Guido llegó también le costó, a José (Sosa) también y Piatti también. Claro que tiene que mejorar, pero tiene toda mi confianza". 

En tanto, en lo que será la previa antes de viajar a Paraguay, Domínguez no descartó la línea de 5, dijo también que Meza mejoró, tiene pequeñas molestias pero puede jugar. Además, comentó ante la prensa que "sigue la búsqueda de un 9 y volante". 

Cabe recordar que Estudiantes se prepara para enfrentar a Cerro Porteño por los octavos de final de Copa Libertadores, el miércoles desde las 19 en Paraguay. En este sentido, desde que se implementó este formato, el Pincha accedió en 8 oportunidades a esta instancia, avanzando en 4 ocasiones a cuartos de final, mientras que en los restantes partidos se quedó en el camino.

LOS ANTECEDENTES EN OCTAVOS DE FINAL DE COPA LIBERTADORES

La primera vez que el elenco albirrojo disputó los octavos, fue en 2006 ante Goias de Brasil, donde consguió pasar de fase gracias al viejo gol de visitante. El partido de ida se disputó en el Estadio de Quilmes, lugar donde el León se impuso 2-0 con goles de Diego Galván y José Luis Calderón de penal, en el ocaso del encuentro. La vuelta disputada en fue victoria 3-1 para el elenco brasileño, pero gracias a la anotación de Caldera, los dirigidos por Diego Simeone pudieron conseguir el pasaje a la siguiente instancia.

LE PUEDE INTERESAR

La Scaloneta vuelve a jugar en octubre

LE PUEDE INTERESAR

La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV

En 2008 quedó eliminado en manos de Liga de Quito, que en la Casa Blanco ganó 2-0, mientras que en el parido de revancha en Argentina, Estudiantes ganó 2-1, pero no le alcanzó para superarlo en el global.

Al año siguiente, la situación fue diferente, ya que esta vez si logró conseguir el boleto a cuartos, tras imponerse ante Libertad 3-0 en la ida, e igualando en cero en Paraguay. Luego el equipo se coronó por cuarta vez en su historia.

La edición de 2010 también fue positiva, debido a que no tuvo inconvenientes para superar a San Luis. Primero en México por 1-0, y en La Plata 3-1. Leandro González y el Chino Benítez fueron los protagonistas de la serie convirtiendo 2 goles cada uno.

En las siguientes tres ediciones que disputó los octavos de final, Estudiantes no logró acceder a los cuartos de final. En 2011 quedó eliminado nada menos que con Cerro Porteño por penales. En 2015 Independiente Santa Fe fue la pesadilla del Pincha, en tanto, que en 2018 nuevamente quedó afuera desde los doce pasos, pero en los pies de Gremio.

La última vez que los disputó en 2022, ya bajo la orden técnica de Ricardo Zielinski, el Pincha superó a Fortaleza, tras empatar 1-1 en Brasil y ganando por goleada 3-0 en el Estadio UNO.

Por otro lado, el partido de vuelta ante el Ciclón paraguayo será el segundo que juegue por octavos en su Estadio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Venden sin receta un medicamento restringido

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral

Ultima detalles para su visita a Paraguay

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple
Últimas noticias de Deportes

La Scaloneta vuelve a jugar en octubre

La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
La Ciudad
Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno
Mirá GRATIS el listado de Empleos en La Plata: si buscas trabajo, no te pierdas estas oportunidades
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto
Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones de este domingo 10 de agosto
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Policiales
Tiros, venta de drogas y nenes corriendo en La Plata
A un año del trágico choque en 7 y 49
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Espectáculos
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
Política y Economía
Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
El Gobierno provocó sus propias derrotas
¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla