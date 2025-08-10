VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño 

Durante este mediodía de domingo, el DT de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez habló en vivo durante la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el pincha enfrentará este miércoles desde las 19 a Cerro Porteño.

En algunas declaraciones que hizo durante la conferencia de prensa, deslizó: "Lucas (Alario) este último partido lo hizo bien, creo que erró 3 pases, y se le cae por eso. Cuando Guido llegó también le costó, a José (Sosa) también y Piatti también. Claro que tiene que mejorar, pero tiene toda mi confianza".

En tanto, en lo que será la previa antes de viajar a Paraguay, Domínguez no descartó la línea de 5, dijo también que Meza mejoró, tiene pequeñas molestias pero puede jugar. Además, comentó ante la prensa que "sigue la búsqueda de un 9 y volante".

Cabe recordar que Estudiantes se prepara para enfrentar a Cerro Porteño por los octavos de final de Copa Libertadores, el miércoles desde las 19 en Paraguay. En este sentido, desde que se implementó este formato, el Pincha accedió en 8 oportunidades a esta instancia, avanzando en 4 ocasiones a cuartos de final, mientras que en los restantes partidos se quedó en el camino.

LOS ANTECEDENTES EN OCTAVOS DE FINAL DE COPA LIBERTADORES

La primera vez que el elenco albirrojo disputó los octavos, fue en 2006 ante Goias de Brasil, donde consguió pasar de fase gracias al viejo gol de visitante. El partido de ida se disputó en el Estadio de Quilmes, lugar donde el León se impuso 2-0 con goles de Diego Galván y José Luis Calderón de penal, en el ocaso del encuentro. La vuelta disputada en fue victoria 3-1 para el elenco brasileño, pero gracias a la anotación de Caldera, los dirigidos por Diego Simeone pudieron conseguir el pasaje a la siguiente instancia.

En 2008 quedó eliminado en manos de Liga de Quito, que en la Casa Blanco ganó 2-0, mientras que en el parido de revancha en Argentina, Estudiantes ganó 2-1, pero no le alcanzó para superarlo en el global.

Al año siguiente, la situación fue diferente, ya que esta vez si logró conseguir el boleto a cuartos, tras imponerse ante Libertad 3-0 en la ida, e igualando en cero en Paraguay. Luego el equipo se coronó por cuarta vez en su historia.

La edición de 2010 también fue positiva, debido a que no tuvo inconvenientes para superar a San Luis. Primero en México por 1-0, y en La Plata 3-1. Leandro González y el Chino Benítez fueron los protagonistas de la serie convirtiendo 2 goles cada uno.

En las siguientes tres ediciones que disputó los octavos de final, Estudiantes no logró acceder a los cuartos de final. En 2011 quedó eliminado nada menos que con Cerro Porteño por penales. En 2015 Independiente Santa Fe fue la pesadilla del Pincha, en tanto, que en 2018 nuevamente quedó afuera desde los doce pasos, pero en los pies de Gremio.

La última vez que los disputó en 2022, ya bajo la orden técnica de Ricardo Zielinski, el Pincha superó a Fortaleza, tras empatar 1-1 en Brasil y ganando por goleada 3-0 en el Estadio UNO.

Por otro lado, el partido de vuelta ante el Ciclón paraguayo será el segundo que juegue por octavos en su Estadio.