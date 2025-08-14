Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un barrio de La Plata conmocionado: murió "Fernandito", un reconocido vecino de Ringuelet

Un barrio de La Plata conmocionado: murió "Fernandito", un reconocido vecino de Ringuelet
14 de Agosto de 2025 | 18:48

Gran conmoción y tristeza invadieron las redes al confirmarse el fallecimiento de "Fernandito" un histórico vecino que solía frecuentar las calles de Ringuelet y del Centro. El hombre, se descompensó en las inmediaciones de 511 entre 6 y 7,  y fue hallado por los vecinos, que alertaron al SAME. 

Fernandito, se encontraba en situación de calle desde hace ya varios años y era reconocido por los vecinos de Ringuelet, quienes solían asistirlo y ayudarlo en repetidas ocasiones. Tal es así que una falsa noticia sobre él generó una gran preocupación años atrás.

En plena pandemia, Fernandito fue protagonista de un insólito episodio: lo dieron por muerto y en una parroquia del barrio realizaron una misa en su nombre. A través de un mensaje en un grupo de WhatsApp de la Parroquia La Anunciación, el sábado 31 de agosto de 2020, expresaron: "Me acaban de avisar que anoche en Centenario y 511 fue atropellado y falleció Fernandito. Oremos por su eterno descanso, hoy ofreceré por él la Santa Misa". 

Sin embargo, una gran confusión se había generado en torno a Fernandito, que horas más tarde fue visto en las afueras de una casa de comidas rápidas ubicada en la zona de 7 y 47. "Le alargamos la vida al súper fernandito.. mostaza dando vuelta el en centro de hace un rato la foto", posteó  "Rulo", un vecino de Ringuelet sorprendido que lo fotografió al cruzárselo. 

Ante ello, una gran movida solidaria se lanzó en las redes, con un grupo llamado "Ayudemos a Fernandito". 

