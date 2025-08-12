Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

Se terminó el fisgoneo de celulares: el auge de las pantallas o filtros de privacidad en los teléfonos

Se terminó el fisgoneo de celulares: el auge de las pantallas o filtros de privacidad en los teléfonos
12 de Agosto de 2025 | 20:19

Escuchar esta nota

La edición de este domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés.

Se terminó el fisgoneo de celulares: el auge de las pantallas o filtros de privacidad en los teléfonos

Esta herramienta no solo oscurece píxeles: también ponen en evidencia la tensión entre la necesidad de resguardo y la fascinación, tan humana como persistente, por lo que ocurre en el teléfono del otro.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Se me cae el pelo: cuando el estrés deja una huella en la cabeza

La pérdida de cabello masculina es más que un cambio estético. Estudios y especialistas advierten que el estrés, la ansiedad y la depresión no solo pueden acelerarla, sino que la caída misma puede retroalimentar un ciclo de inseguridad y malestar emocional.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Poné atención a tu bebida deportiva: botellas de agua, isotónicas y con electrolitos

Para la mayoría, el agua y una alimentación equilibrada bastan para mantenerse correctamente hidratados. Las bebidas con electrolitos, como las isotónicas, pueden ser útiles en contextos específicos, pero no deberían convertirse en un hábito.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Aumento a estatales bonaerenses: los gremios aceptaron la nueva oferta de la Provincia

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla