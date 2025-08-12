12 de Agosto de 2025 | 20:19

La edición de este domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés.

Se terminó el fisgoneo de celulares: el auge de las pantallas o filtros de privacidad en los teléfonos

Esta herramienta no solo oscurece píxeles: también ponen en evidencia la tensión entre la necesidad de resguardo y la fascinación, tan humana como persistente, por lo que ocurre en el teléfono del otro.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Se me cae el pelo: cuando el estrés deja una huella en la cabeza

La pérdida de cabello masculina es más que un cambio estético. Estudios y especialistas advierten que el estrés, la ansiedad y la depresión no solo pueden acelerarla, sino que la caída misma puede retroalimentar un ciclo de inseguridad y malestar emocional.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Poné atención a tu bebida deportiva: botellas de agua, isotónicas y con electrolitos

Para la mayoría, el agua y una alimentación equilibrada bastan para mantenerse correctamente hidratados. Las bebidas con electrolitos, como las isotónicas, pueden ser útiles en contextos específicos, pero no deberían convertirse en un hábito.

El artículo completo, este domingo en EL DIA.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.