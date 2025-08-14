Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación vecinal en el barrio

Vecinos de Barrio Norte manifestaron su preocupación por un hecho que indignó a la zona, tal y como se describió en el Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

Según comentaron a este medio, una camioneta blanca estacionada en 38 entre 3 y 4 dejó a cuatro perritos encerrados en su interior. Las imágenes revocan, inevitablemente, a finales trágicos en hechos similares que se han vivido anteriormente.

“Quiero denunciar este vehículo, que tiene cuatro perros encerrados y uno de ellos, lo vi atado adentro”, destacó un frentista. Además, aseguró que pasó nuevamente hace diez minutos “y sigue ahí”.

En una de las fotografías que envió a Diario EL DIA, se puede ver a tres perros en la parte delantera de la camioneta. La ventanilla del conductor está abierta unos pocos centímetros y los animales están allí, a la espera del regreso de su dueño. Se desconoce si cuentan con agua o alimento mientras aguardan.