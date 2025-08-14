Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación vecinal en el barrio

Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación vecinal en el barrio
14 de Agosto de 2025 | 16:02

Escuchar esta nota

Vecinos de Barrio Norte manifestaron su preocupación por un hecho que indignó a la zona, tal y como se describió en el Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

Según comentaron a este medio, una camioneta blanca estacionada en 38 entre 3 y 4 dejó a cuatro perritos encerrados en su interior. Las imágenes revocan, inevitablemente, a finales trágicos en hechos similares que se han vivido anteriormente.

“Quiero denunciar este vehículo, que tiene cuatro perros encerrados y uno de ellos, lo vi atado adentro”, destacó un frentista. Además, aseguró que pasó nuevamente hace diez minutos “y sigue ahí”.

En una de las fotografías que envió a Diario EL DIA, se puede ver a tres perros en la parte delantera de la camioneta. La ventanilla del conductor está abierta unos pocos centímetros y los animales están allí, a la espera del regreso de su dueño. Se desconoce si cuentan con agua o alimento mientras aguardan.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: cortes de tránsito, a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Mística Pincha

Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

Últimas noticias de La Ciudad

Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria

Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata

Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia

Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
Espectáculos
Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
"Esto es también por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron"
Maria Becerra suma un segundo River: el primero lo agotó en tiempo record
Policiales
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
"Quedó debajo de la rueda"
Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"
Deportes
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Información General
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla