Conmoción en La Plata: un camión de basura atropelló y mató a un hombre

Luego de conocerse esta mañana que un hombre fue arrollado por un camión de basura de la empresa Esur en la zona oeste de La Plata, hace instantes fuentes policiales confirmaron la noticia que falleció el hombre de 83 años en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero a causa de las graves heridas que sufrió en la avenida 60 entre 165 y 166, en la localidad de Los Hornos.
Según fuentes exclusivas que accedió EL DIA, expresaron: “Al parecer el hombre se tiró, lo atropelló el camión y quedó debajo de la rueda. Los camiones tienen cámaras adentro de la cabina y afuera, asique ahí se vera que fue lo que realmente pasó”, señaló un vecino a este medio.
En tanto, la víctima fue identificada como Manuel Coria, tenía 83 años y era vecino de la zona oeste platense. De acuerdo también con fuentes policiales, el hecho se registró cuando el vehículo circulaba por la zona y, según testigos, el hombre se habría arrojado deliberadamente frente al paso del rodado, lo que provocó el impacto. El hombre quedó tendido sobre la calle con heridas graves pero consciente.
A su vez, una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permaneció internado con riesgo de vida. A las pocas horas, informaron que falleció tras las graves heridas que sufrió.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona involucrada pero algunos vecinos de la zona dijeron que "aparentemente está grave y se lo llevó la ambulancia del SAME". Se investiga un posible suicidio. Las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer el hecho y personal del Comando de Patrullas junto con Guardia Urbana mantiene el tránsito cortado en la avenida.
Un camión de basura atropelló a un hombre en La Plata: "Se tiró y quedó debajo de la rueda"
Por último, la causa la tomó la Comisaría Tercera de Los Hornos, que tiene jurisdicción en la zona y la Fiscalía de delitos culposos N° 12 de La Plata, quien caratuló el hecho como "Lesiones culposas".
