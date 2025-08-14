Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Revuelo político por el fentanilo mortal: recusación al juez de La Plata y pedidos de informes
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Cierra el paro docente universitario en los colegios y facultades
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Viernes no laborable: bancos, escuelas y más, cómo funcionará La Plata
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
Actividades: aniversario del Santuario Schoenstatt, feria, baile y fiesta
Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El evento que se realizó en el estadio de Shea en Nueva York, Estados Unidos, el 15 de agosto de 1965 marcó un antes y un después en la manera en que se concebían los conciertos masivos
Escuchar esta nota
Mañana se conmemora un aniversario muy especial para la historia del rock y la música en general: el primer recital de Los Beatles en un estadio. Este evento marcó un antes y un después en la manera en que se concebían los conciertos masivos, y consolidó aún más la influencia y el alcance global de la banda que revolucionó el mundo.
El 15 de agosto de 1965, Los Beatles pisaron el césped del estadio de Shea en Nueva York para ofrecer uno de los conciertos más emblemáticos de su carrera y de la historia musical. Con más de 55,000 espectadores presentes, fue la primera vez que una banda de rock se presentó en un estadio, un formato que hasta entonces estaba reservado para eventos deportivos o grandes espectáculos.
Este recital no solo fue un desafío logístico por la magnitud del público, sino también un símbolo del fenómeno cultural que Los Beatles representaban. La llamada "Beatlemanía" había alcanzado niveles insospechados, y la capacidad de llenar un estadio demostraba que la música pop y rock podían reunir multitudes tan grandes como cualquier otro evento masivo.
El show en el Shea Stadium fue una experiencia inolvidable para los fans y un punto de inflexión para la industria musical. La energía desbordante, los gritos ensordecedores y la pasión del público reflejaban la conexión única que la banda había logrado con su audiencia. A pesar de las limitaciones técnicas de la época —el sonido no era el mejor y la amplificación aún estaba en desarrollo—, el recital dejó claro que el formato de conciertos masivos estaba destinado a convertirse en la norma.
Además, este evento puso en evidencia la necesidad de innovar en la producción de conciertos, desde el sonido hasta la seguridad y la organización, sentando las bases para los grandes festivales y giras mundiales que hoy conocemos.
LE PUEDE INTERESAR
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
LE PUEDE INTERESAR
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Este recital en un estadio fue más que un concierto; fue una declaración de la era que estaba por venir. Los Beatles no solo transformaron la música con sus canciones y experimentaciones en el estudio, sino que también cambiaron la forma en que los artistas se relacionan con su público. La masividad del show en el Shea Stadium simbolizó el poder cultural y social que la música podía tener.
A partir de ese momento, Los Beatles y otros artistas comenzaron a pensar en sus giras y presentaciones en términos globales, con la capacidad de llegar a millones de personas en vivo. Este concierto es recordado como el punto de partida de una nueva dimensión en la música en vivo.
Al cumplirse el 60º aniversario, recordamos no solo el recital en sí, sino todo lo que significó para la historia de la música y la cultura popular. Los Beatles demostraron que la música podía ser un fenómeno masivo, capaz de unir a generaciones y romper barreras.
Su legado sigue vivo en cada concierto multitudinario, en cada festival que reúne a miles de personas, y en cada artista que sueña con llenar un estadio. Celebrar este aniversario es honrar a una banda que cambió para siempre la forma en que disfrutamos la música en vivo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí