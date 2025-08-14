Agustín Creevy y su último baile en San Luis: este sábado le pondrá fin a su carrera ante Belgrano

Este sábado, por última vez, Agustín creevy ocupará un lugar en el equipo de San Luis que recibirá a Belgrano Athletic, en uno de los choques correspondientes a la décimo sexta fecha del Top 12 de la URBA. El histórico hooker, de 40 años, le pondrá fin a su carrera en el club que lo formó para lanzarlo a Los Pumas y al máximo nivel europeo. En la previa, Creevy encabezó una conferencia en San Luis relatando sus sensaciones.

A sus 40 años, ya retirado del rugby profesional tras su paso por el Benettón de Italia, semanas atrás anunció su regreso al club marista para ponerle fin a su carrera. De esa forma, luego de haber insinuado su participación en el partido contra Belgrano, el Club San Luis lo oficializó en el día de ayer por medio de un comunicado a través de la redes sociales.

Sin embargo, cabe recordar que Creevy forma parte de las prácticas y los compromisos del Marista desde hace un tiempo, dado que dijo presente en el clásico platense frente a La Plata, cuando apareció vestido con los colores del club y una pechera celeste que indicaba su rol de aguatero.

Así, el hooker tendrá "el último baile" este sábado en La Cumbre, desde las 15:30 horas. En principio, el duelo irá televisado por la señal de Disney Plus Premium.

Agustín Creevy arrancó en San Luis (2005-07); mientras que continuó su cerrera: Biarritz Olympique de Francia (2007-09), Pampas XV (2009-10), ASM Clermont de Francia (2010), Pampas XV (2011), Montpellier de Francia (2011-13), Worcester Warriors de Inglaterra (2013-15), Jaguares (2016-20), London Irish de Inglaterra (2020-23), Sale Sharks de Inglaterra (2023-24) y Benetton Rugby Treviso de Italia (2024-25). También marcó un ciclo histórico con Los Pumas, ya que se convirtió en el primer jugador argentino en alcanzar los 100 partidos con la camiseta nacional.

Su retiro de Los Pumas en UNO

El pasado 31 de agosto, en el duelo que Australia ganó 20-19 en el final luego de acertar un penal, Agustín Creevy le dijo adiós al seleccionado nacional. Allí, pudo jugar y despedirse de la camiseta celeste y blanca, la que vistió 110 veces y de la que fue capitán en 51 oportunidades.

El jugador formado en San Luis ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo, poco para el gusto de la mayoría. Pero pudo jugar y despedirse como lo merecía. Vivió una semana especial, una entrada en calor cargada de aplausos y un himno con toda la emoción. En el final los jugadores argentinos y australianos lo despidieron como lo merecía.

En los vestuarios recibió la visita de todos, entre ellos el presidente Pincha Juan Sebastián Verón. Estuvieron sus padres, amigos y fanáticos. Nada le faltó a una noche soñada. Mejor dicho sí, le faltó el triunfo de Los Pumas.