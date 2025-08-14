Fentanilo contaminado, ¿un “agujero negro”? Alertan que las muertes podrían ser muchas más
Juicio del caso Chocolate: el fiscal visitó a uno de los Albini en la cárcel y pidió ser apartado por "íntima amistad"
Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
Un barrio conmocionado: murió "Fernandito", reconocido vecino de Ringuelet
Agustín Creevy y su último baile en San Luis: este sábado le pondrá fin a su carrera ante Belgrano
Enorme columna de humo en La Plata y otra vez alarma por un incendio: ¿Qué pasó?
Tras la ruptura del bloque, concejales del PRO se muestran con Ritondo y reafirman su acuerdo con LLA
Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata
Piden que Alberto Fernández vaya a juicio por violencia de género contra Fabiola Yáñez
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación en el barrio
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Emanuel Ortega letal contra Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, por criticar la condena al ex de Julieta Prandi
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Plan Canje 2025 de autos: descuentos de hasta 20% para comprar un 0km y detalles del proyecto que entró al Congreso
Trenes Argentinos lanzó la venta de pasajes de larga distancia para septiembre
Declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y obligan al "Señor del Tabaco" a pagar más de US$ 1.000 millones
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este sábado, por última vez, Agustín creevy ocupará un lugar en el equipo de San Luis que recibirá a Belgrano Athletic, en uno de los choques correspondientes a la décimo sexta fecha del Top 12 de la URBA. El histórico hooker, de 40 años, le pondrá fin a su carrera en el club que lo formó para lanzarlo a Los Pumas y al máximo nivel europeo. En la previa, Creevy encabezó una conferencia en San Luis relatando sus sensaciones.
A sus 40 años, ya retirado del rugby profesional tras su paso por el Benettón de Italia, semanas atrás anunció su regreso al club marista para ponerle fin a su carrera. De esa forma, luego de haber insinuado su participación en el partido contra Belgrano, el Club San Luis lo oficializó en el día de ayer por medio de un comunicado a través de la redes sociales.
Sin embargo, cabe recordar que Creevy forma parte de las prácticas y los compromisos del Marista desde hace un tiempo, dado que dijo presente en el clásico platense frente a La Plata, cuando apareció vestido con los colores del club y una pechera celeste que indicaba su rol de aguatero.
Así, el hooker tendrá "el último baile" este sábado en La Cumbre, desde las 15:30 horas. En principio, el duelo irá televisado por la señal de Disney Plus Premium.
Agustín Creevy arrancó en San Luis (2005-07); mientras que continuó su cerrera: Biarritz Olympique de Francia (2007-09), Pampas XV (2009-10), ASM Clermont de Francia (2010), Pampas XV (2011), Montpellier de Francia (2011-13), Worcester Warriors de Inglaterra (2013-15), Jaguares (2016-20), London Irish de Inglaterra (2020-23), Sale Sharks de Inglaterra (2023-24) y Benetton Rugby Treviso de Italia (2024-25). También marcó un ciclo histórico con Los Pumas, ya que se convirtió en el primer jugador argentino en alcanzar los 100 partidos con la camiseta nacional.
El pasado 31 de agosto, en el duelo que Australia ganó 20-19 en el final luego de acertar un penal, Agustín Creevy le dijo adiós al seleccionado nacional. Allí, pudo jugar y despedirse de la camiseta celeste y blanca, la que vistió 110 veces y de la que fue capitán en 51 oportunidades.
LE PUEDE INTERESAR
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
El jugador formado en San Luis ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo, poco para el gusto de la mayoría. Pero pudo jugar y despedirse como lo merecía. Vivió una semana especial, una entrada en calor cargada de aplausos y un himno con toda la emoción. En el final los jugadores argentinos y australianos lo despidieron como lo merecía.
En los vestuarios recibió la visita de todos, entre ellos el presidente Pincha Juan Sebastián Verón. Estuvieron sus padres, amigos y fanáticos. Nada le faltó a una noche soñada. Mejor dicho sí, le faltó el triunfo de Los Pumas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí