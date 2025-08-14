Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74

Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74

Fotos: Adrian Sosa.

14 de Agosto de 2025 | 11:39

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron este jueves el ensanche y pavimentación de diagonal 74. El acto se llevó adelante con la presencia de funcionarios y autoridades políticas en Diagonal 74 y 119.

El pasado miércoles el propio Alak supervisó la pavimentación asfáltica de esa arteria entre 120 y 119, lo que fue el inicio de una obra que continuó hasta abarcar el tramo comprendido entre la rotonda Néstor Kirchner (acceso a la Ciudad) y 38 (Plaza Alsina) e incluyó el ensanche de la calzada y la reducción de la rambla.

“Esta es una obra clave porque se trata ni más ni menos que de uno de los principales accesos desde la Autopista Buenos Aires - La Plata”, destacó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa.

Asimismo, Alak explicó que “el ensanche va a garantizar un tránsito más fluido, mayor seguridad vial y una conexión más rápida de la ciudad con la región, contribuyendo con uno de los principales objetivos que guía la gestión, que es la jerarquización de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires”.

En una primera etapa, la obra contempló el recambio de las losas de hormigón que estaban rotas, la intervención del arbolado emplazado sobre la rambla central y el angostamiento de esta a 2.4 metros de ancho, lo que permite habilitar nuevos carriles de circulación en ambos sentidos.

LE PUEDE INTERESAR

Para Diputados, Espert encabezará la lista de Milei en Provincia: qué otros nombres suenan

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno nacional se mete de lleno en la campaña en Provincia

Cabe recordar también que la obra ejecutada permite reforzar la conexión entre la Autopista Buenos Aires - La Plata y uno de los accesos principales a la capital bonaerense. La obra de ensanche de calzada se realizó en el tramo comprendido entre Av. 32 y Av. 38. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Pavimento y ensanche de diagonal 74: comenzó la obra que mejorará la conexión entre la Autopista y el Centro

Desmontaron el puesto policial ubicado en la rotonda de la Autopista La Plata

Multimedia

Fotos: Adrian Sosa.

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El aguante Pincha: Asunción se tiñó de rojo y blanco

Revuelo político por el fentanilo mortal: recusación al juez de La Plata y pedidos de informes
Últimas noticias de Política y Economía

Para Diputados, Espert encabezará la lista de Milei en Provincia: qué otros nombres suenan

El Gobierno nacional se mete de lleno en la campaña en Provincia

Tandil: trabajadores de la Clínica Chacabuco reclaman más seguridad tras hechos de vandalismo

María Ignacia Vela: denuncian que el municipio quiere reubicar criaderos porcinos en un predio sin servicios
Deportes
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Policiales
Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"
Fuerte choque en La Plata complicó el tránsito en Camino Belgrano
Contardi, preso en La Plata: gran operativo para el traslado del ex de Julieta Prandi tras la condena
Encontraron muerta a una mujer en su casa de Punta Lara
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Espectáculos
"Esto es también por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron"
Maria Becerra suma un segundo River: el primero lo agotó en tiempo record
Claudio Contardi pidió prisión domiciliaria: el argumento que presentó ante la Justicia
Los motivos de la separación deTuli Acosta y Lit Killah: estaban juntos desde 2022 
Escándalo en puerta: la China Suárez y Benjamín Vicuña no llegaron a un acuerdo por sus hijos
Información General
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla