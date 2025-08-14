El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron este jueves el ensanche y pavimentación de diagonal 74. El acto se llevó adelante con la presencia de funcionarios y autoridades políticas en Diagonal 74 y 119.

El pasado miércoles el propio Alak supervisó la pavimentación asfáltica de esa arteria entre 120 y 119, lo que fue el inicio de una obra que continuó hasta abarcar el tramo comprendido entre la rotonda Néstor Kirchner (acceso a la Ciudad) y 38 (Plaza Alsina) e incluyó el ensanche de la calzada y la reducción de la rambla.

“Esta es una obra clave porque se trata ni más ni menos que de uno de los principales accesos desde la Autopista Buenos Aires - La Plata”, destacó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa.

Asimismo, Alak explicó que “el ensanche va a garantizar un tránsito más fluido, mayor seguridad vial y una conexión más rápida de la ciudad con la región, contribuyendo con uno de los principales objetivos que guía la gestión, que es la jerarquización de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires”.

En una primera etapa, la obra contempló el recambio de las losas de hormigón que estaban rotas, la intervención del arbolado emplazado sobre la rambla central y el angostamiento de esta a 2.4 metros de ancho, lo que permite habilitar nuevos carriles de circulación en ambos sentidos.

Cabe recordar también que la obra ejecutada permite reforzar la conexión entre la Autopista Buenos Aires - La Plata y uno de los accesos principales a la capital bonaerense. La obra de ensanche de calzada se realizó en el tramo comprendido entre Av. 32 y Av. 38.