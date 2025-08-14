Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Trenes Argentinos lanzó la venta de pasajes de larga distancia para septiembre

14 de Agosto de 2025 | 15:48

Este jueves, Trenes Argentinos confirmó la disponibilidad de pasajes de larga distancia para el mes de septiembre. Los boletos se pueden conseguir fácilmente en las principales estaciones como Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias.

Para mayor comodidad, también es posible realizar la compra a través de la web de Trenes Argentinos, donde se puede consultar el listado completo de boleterías habilitadas en la página web.

El servicio a Mar del Plata cuenta con dos trenes diarios que salen desde Constitución. De lunes a viernes, las salidas son a las 7:30 y 14:17, con regresos desde la localidad balnearia a la 1:11 y 14:21. Los sábados, los trenes parten de Constitución a las 7:32 y 14:32, volviendo de Mar del Plata a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados, el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

Además, se suma un servicio de refuerzo los viernes a las 17:08 desde Constitución, que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Es importante destacar que, por obras en el tendido de vías para mejorar la seguridad operacional en el marco de la Emergencia Ferroviaria, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves desde el 19 de agosto hasta mediados de noviembre.

Asimismo, los servicios que regresan desde la localidad balnearia no prestarán servicio los miércoles y jueves. Las tarifas varían según el día de viaje, con tres bandas tarifarias diferentes; se puede obtener más información sobre los valores haciendo click aquí.

Para el trayecto Buenos Aires-Rosario, Trenes Argentinos ofrece un servicio diario con salida desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. Este recorrido incluye 11 paradas intermedias, tales como Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás, entre otras. El precio de los pasajes de tren a Rosario se modifica de acuerdo al día del viaje, con dos bandas tarifarias que van desde los 11.700 pesos en primera hasta 16.800 pesos en pullman. Para más detalles tarifarios, se puede consultar aquí. Es crucial tener en cuenta que, por obras en la Avenida del Fomentista, el 1 de septiembre este servicio no circulará en ninguno de los dos sentidos, y el 2 de septiembre el tren con destino a Retiro estará cancelado.

El servicio de tren a Córdoba opera con dos frecuencias semanales. Las salidas son desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y los regresos desde Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13. Los pasajes a Córdoba tienen un costo de 25.000 pesos en primera, 30.000 en pullman y 72.400 pesos en camarote para dos personas. El viaje incluye paradas en 15 estaciones intermedias, destacando localidades como Campana, Rosario Sur/Norte y Villa María.

Hacia el norte, los trenes a Tucumán también cuentan con dos servicios semanales. Parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10, y regresan de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. Los pasajes a Tucumán tienen un valor de 38.000 pesos en primera, 46.200 en pullman y 131.200 pesos en camarote para dos personas. Este trayecto es el de mayor extensión, con 21 paradas intermedias que conectan diversas localidades como San Nicolás, Rosario, Rafaela y La Banda.

Para el oeste de la provincia de Buenos Aires, el servicio a Bragado ofrece tres frecuencias semanales que salen desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, con retornos desde Bragado los mismos días a la 1:20. Los pasajes a Bragado tienen un costo de 7.500 pesos en primera y 9.000 pesos en pullman. El tren realiza paradas en 7 estaciones, incluyendo Haedo, Luján y Chivilcoy.

Finalmente, el tren a Junín opera un servicio diario. Sale de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados. El precio de los pasajes de tren a Junín se modifica de acuerdo al día del viaje, con dos bandas tarifarias. Para conocer los valores específicos, se puede visitar aquí. El recorrido de ida cuenta con 10 paradas intermedias, como José C. Paz y Chacabuco, sumando la estación Sáenz Peña en su itinerario de regreso.

Para cualquier duda o consulta adicional sobre los servicios de Trenes Argentinos de larga distancia, los pasajeros pueden ingresar en el sitio web oficial.

