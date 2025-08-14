Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: cortes de tránsito, a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Kicillof y las muertes por fentanilo: "Es uno de los desastres sanitarios más grandes que hubo"
Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación en el barrio
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Plan Canje 2025 de autos: descuentos de hasta 20% para comprar un 0km y detalles del proyecto que entró al Congreso
Trenes Argentinos lanzó la venta de pasajes de larga distancia para septiembre
Declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y obligan al "Señor del Tabaco" a pagar más de US$ 1.000 millones
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Entregaron 400 escrituras a familias de más de diez barrios platenses
Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este jueves, Trenes Argentinos confirmó la disponibilidad de pasajes de larga distancia para el mes de septiembre. Los boletos se pueden conseguir fácilmente en las principales estaciones como Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias.
Para mayor comodidad, también es posible realizar la compra a través de la web de Trenes Argentinos, donde se puede consultar el listado completo de boleterías habilitadas en la página web.
El servicio a Mar del Plata cuenta con dos trenes diarios que salen desde Constitución. De lunes a viernes, las salidas son a las 7:30 y 14:17, con regresos desde la localidad balnearia a la 1:11 y 14:21. Los sábados, los trenes parten de Constitución a las 7:32 y 14:32, volviendo de Mar del Plata a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados, el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.
Además, se suma un servicio de refuerzo los viernes a las 17:08 desde Constitución, que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Es importante destacar que, por obras en el tendido de vías para mejorar la seguridad operacional en el marco de la Emergencia Ferroviaria, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves desde el 19 de agosto hasta mediados de noviembre.
Asimismo, los servicios que regresan desde la localidad balnearia no prestarán servicio los miércoles y jueves. Las tarifas varían según el día de viaje, con tres bandas tarifarias diferentes; se puede obtener más información sobre los valores haciendo click aquí.
Para el trayecto Buenos Aires-Rosario, Trenes Argentinos ofrece un servicio diario con salida desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. Este recorrido incluye 11 paradas intermedias, tales como Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás, entre otras. El precio de los pasajes de tren a Rosario se modifica de acuerdo al día del viaje, con dos bandas tarifarias que van desde los 11.700 pesos en primera hasta 16.800 pesos en pullman. Para más detalles tarifarios, se puede consultar aquí. Es crucial tener en cuenta que, por obras en la Avenida del Fomentista, el 1 de septiembre este servicio no circulará en ninguno de los dos sentidos, y el 2 de septiembre el tren con destino a Retiro estará cancelado.
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte acusación contra Santiago Maratea: "Agraviante, irresponsable e intrusivo"
El servicio de tren a Córdoba opera con dos frecuencias semanales. Las salidas son desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y los regresos desde Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13. Los pasajes a Córdoba tienen un costo de 25.000 pesos en primera, 30.000 en pullman y 72.400 pesos en camarote para dos personas. El viaje incluye paradas en 15 estaciones intermedias, destacando localidades como Campana, Rosario Sur/Norte y Villa María.
Hacia el norte, los trenes a Tucumán también cuentan con dos servicios semanales. Parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10, y regresan de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. Los pasajes a Tucumán tienen un valor de 38.000 pesos en primera, 46.200 en pullman y 131.200 pesos en camarote para dos personas. Este trayecto es el de mayor extensión, con 21 paradas intermedias que conectan diversas localidades como San Nicolás, Rosario, Rafaela y La Banda.
Para el oeste de la provincia de Buenos Aires, el servicio a Bragado ofrece tres frecuencias semanales que salen desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, con retornos desde Bragado los mismos días a la 1:20. Los pasajes a Bragado tienen un costo de 7.500 pesos en primera y 9.000 pesos en pullman. El tren realiza paradas en 7 estaciones, incluyendo Haedo, Luján y Chivilcoy.
Finalmente, el tren a Junín opera un servicio diario. Sale de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados. El precio de los pasajes de tren a Junín se modifica de acuerdo al día del viaje, con dos bandas tarifarias. Para conocer los valores específicos, se puede visitar aquí. El recorrido de ida cuenta con 10 paradas intermedias, como José C. Paz y Chacabuco, sumando la estación Sáenz Peña en su itinerario de regreso.
Para cualquier duda o consulta adicional sobre los servicios de Trenes Argentinos de larga distancia, los pasajeros pueden ingresar en el sitio web oficial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí