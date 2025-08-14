Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”

L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
14 de Agosto de 2025 | 15:33

María Belén Ludueña fue hasta el country Don Joaquín, en Canning, para entrevistar a Elián Valenzuela en su casa, luego de que el cantante anunciara su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

"Me gusta ser papá, me da energía, mi hija lo es todo. La reconciliación con Tamara es algo que esperaba hace mucho tiempo, la mujer que amaba y que amo es ella", reveló L-Gante, que consideró que el abogado de ella era quien impedía que pudieran tener un diálogo adulto y sincero: "Se me hacía muy complicado llegar a tener una simple charla con ella, nunca fui deudor, se me habían acumulado un montón de temas legales".

"Lo de Tamara tenía que pasar. Wanda me acompañó la mitad de esa gira y a lo último fuimos a su casa en Italia, tuvimos una charlita de nuestro vínculo, aclaramos las cosas. Wanda funciona mejor como amiga. Desde que me estoy llevando bien con Tamara, no crucé mensajes", contó Elián.

"La dejé de seguir porque quizás, con esto, se me borra más de la mente. A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco", continuó. Luego L-Gante mostró su casa a la conductora de “Mujeres Argentinas” y reveló que usa un perfume árabe que le encanta a las mujeres. También mostró un dibujo que le hizo una de las hijas de Wanda y aseguró que extraña a las nenas.

Tamara Báez ya se arrepintió 

Hace muy poco, Tamara Báez y Ellián Valenzuela anunciaron su reconciliación, a pesar de que el cantante pasó días en Europa con Wanda Nara y que la influencer hasta hace muy poco se mostraba en pareja con Thiago Martínez.

Sin embargo, la reconciliación duró muy poco porque ella contó en redes sociales que prefiere estar sola. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió Tamara Báez en su cuenta de Instagram.

El posteo lo hizo después de que saliera una entrevista que Elián hizo en "Mujeres Argentinas", en la cual habló de ella y dijo que es la mujer que ama. Pero algo habrá pasado para que ella decidiera que era mejor alejarse nuevamente.

“Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente. Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”, expresó Tamara. Luego publicó una foto de su hija Jamaica y explicó: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”.

