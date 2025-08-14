Emanuel Ortega letal contra Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, por criticar la condena al ex de Julieta Prandi

Emanuel Ortega utilizó sus redes sociales para defender a su pareja, Julieta Prandi, de la polémica crítica que recibió de parte de Nicolás Márquez, el biógrafo oficial de Javier Milei, sobre el fallo contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género.

En un tuit, el escritor lanzó una fuerte crítica contra Prandi, adjudicando que “le cuesta creer” su denuncia, ya que viene de “una mujer mediática, mayor de edad, que solía trabajar en una sátira ‘con tinte pedofílica’”: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto”.

Además, había mencionado el nombre de Emanuel, a quien señala que fue llamado a declarar y que “podría haberlo hecho por celos contra su pareja anterior”. Ante ello, el músico le dedicó un texto que expuso en sus historias de Instagram: “MENSAJE PARA ‘UN TAL’ @nicolasmarqueznoriega: No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija, o violencia contra su ex esposa. De eso ojalá se encargue la justicia".

“Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrogradas, machistas y por demás repugnantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima. Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cagarlo bien a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted”, continuó.

Por último, invitó a que reflexione: “Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga para decir me lo diga en la cara. La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.