El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"

Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Uno por semana: cómo será la agenda de actos de Milei para dipustarle la Provincia a Kicillof
Conmoción en La Plata: creen que se arrojó abajo del camión el hombre que murió atropellado
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos y obligan al "Señor del Tabaco" a pagar más de US$ 1.000 millones
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Fuerte acusación contra Santiago Maratea: "Agraviante, irresponsable e intrusivo"
Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Plazos fijos, banco por banco: cuánto gano si deposito $10.000.000 a 30 días
Anses: cuánto van a cobrar los jubilados en septiembre y qué pasará con el bono
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Fuerte choque en La Plata complicó el tránsito en Camino Belgrano
“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, Julieta Prandi habló con Georgina Barbarossa para el programa "A la Barbarossa" y se enojó por una pregunta de Analía Franchín, que trabaja como panelista del ciclo de Telefe.
"Te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den, digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otras, digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?", le preguntó Franchín.
Pero a Julieta no le cayó bien ese cuestionamiento: "Me cuesta responderte Analia porque siempre que te escucho, tu empatía conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome...".
"Es que me pongo yo en la piel de esa bebita, de esa familia", dijo la panelista, pero la modelo se enojó aún más: "Tantos años de tanto horror, me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa, la verdad".
Fuerte cruce entre Analia Franchin y Julieta Prandi en #ALabarbarossa 🔥🔥🔥— Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 14, 2025
Que Opinas ? pic.twitter.com/GbxN3lmNg1
"No conozco al abogado, perdón, Julieta, perdón. Primero no tiene que ver con empatía, tiene que ver con una realidad", insistió Franchín y agregó: "Lo que estoy preguntando porque el abogado lo dijo en esta mesa".
"¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto? Incluso tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso. Hasta ese nivel, yo conozco de quién estoy hablando. Yo padecí veinte años. No al lugar que yo me tenga que poner a pensar en la otra familia", expresó Julieta.
Analía Franchín cerró la comunicación con un pedido de disculpas, que luego reforzó en una comunicación telefónica en “Intrusos”: "Creo que estuvo de más mi pregunta. Entiendo que se lo haya tomado mal, está en carne viva. El tipo es irrecuperable, para mí esa gente no tiene derechos humanos, tiene su libido en lastimar al otro".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí