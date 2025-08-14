Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Espectáculos

El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"

El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
14 de Agosto de 2025 | 15:15

Escuchar esta nota

Tras la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, Julieta Prandi habló con Georgina Barbarossa para el programa "A la Barbarossa" y se enojó por una pregunta de Analía Franchín, que trabaja como panelista del ciclo de Telefe.

"Te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den, digo, es muy difícil también pararse,  vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otras, digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?", le preguntó Franchín. 

Pero a Julieta no le cayó bien ese cuestionamiento: "Me cuesta responderte Analia porque siempre que te escucho, tu empatía conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome...".

"Es que me pongo yo en la piel de esa bebita, de esa familia", dijo la panelista, pero la modelo se enojó aún más: "Tantos años de tanto horror, me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa, la verdad".

"No conozco al abogado, perdón, Julieta, perdón. Primero no tiene que ver con empatía, tiene que ver con una realidad", insistió Franchín y agregó: "Lo que estoy preguntando porque el abogado lo dijo en esta mesa".

"¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto? Incluso tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso. Hasta ese nivel, yo conozco de quién estoy hablando. Yo padecí veinte años. No al lugar que yo me tenga que poner a pensar en la otra familia", expresó Julieta.

Analía Franchín cerró la comunicación con un pedido de disculpas, que luego reforzó en una comunicación telefónica en “Intrusos”: "Creo que estuvo de más mi pregunta. Entiendo que se lo haya tomado mal, está en carne viva. El tipo es irrecuperable, para mí esa gente no tiene derechos humanos, tiene su libido en lastimar al otro".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Mística Pincha

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

Últimas noticias de Espectáculos

"Esto es también por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron"

Maria Becerra suma un segundo River: el primero lo agotó en tiempo record

Claudio Contardi pidió prisión domiciliaria: el argumento que presentó ante la Justicia

Los motivos de la separación deTuli Acosta y Lit Killah: estaban juntos desde 2022 
La Ciudad
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
Deportes
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Policiales
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Conmoción en La Plata: creen que se arrojó abajo del camión el hombre que murió atropellado
"Se tiró y quedó debajo de la rueda"
Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"
Información General
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla