El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"

Tras la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, Julieta Prandi habló con Georgina Barbarossa para el programa "A la Barbarossa" y se enojó por una pregunta de Analía Franchín, que trabaja como panelista del ciclo de Telefe.

"Te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den, digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otras, digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena?", le preguntó Franchín.

Pero a Julieta no le cayó bien ese cuestionamiento: "Me cuesta responderte Analia porque siempre que te escucho, tu empatía conmigo ha sido cero y sos la única en esa mesa que está preguntándome...".

"Es que me pongo yo en la piel de esa bebita, de esa familia", dijo la panelista, pero la modelo se enojó aún más: "Tantos años de tanto horror, me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa, la verdad".

Fuerte cruce entre Analia Franchin y Julieta Prandi en #ALabarbarossa

Que Opinas ? pic.twitter.com/GbxN3lmNg1 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 14, 2025

"No conozco al abogado, perdón, Julieta, perdón. Primero no tiene que ver con empatía, tiene que ver con una realidad", insistió Franchín y agregó: "Lo que estoy preguntando porque el abogado lo dijo en esta mesa".

"¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto? Incluso tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso. Hasta ese nivel, yo conozco de quién estoy hablando. Yo padecí veinte años. No al lugar que yo me tenga que poner a pensar en la otra familia", expresó Julieta.

Analía Franchín cerró la comunicación con un pedido de disculpas, que luego reforzó en una comunicación telefónica en “Intrusos”: "Creo que estuvo de más mi pregunta. Entiendo que se lo haya tomado mal, está en carne viva. El tipo es irrecuperable, para mí esa gente no tiene derechos humanos, tiene su libido en lastimar al otro".