¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?

Vital, el mayorista número uno preferido por las familias argentinas, se prepara para celebrar a lo grande el Mes de la Niñez con ofertas imperdibles. En sus 20 tiendas de todo el país, se podrán encontrar los juguetes más lindos y económicos en tres cuotas sin interés, además de los electrodomésticos más baratos del mercado.

Se destacan peluches gigantes de un metro de alto en varios modelos en 3 cuotas sin interés de $9.999 cada una y un bebote con cochecito y cuna, a 3 cuotas sin interés de $10.999. Además, en sus sucursales hay sets de dinosaurios, autos a control remoto, juegos de mesa y muchas opciones económicas con facilidades de pago.

Por el Mes de la Niñez, Vital ofrece hasta un 25% de descuento sobre el precio mayorista en electrodomésticos, bazar, textil y productos para el hogar. Una oportunidad única para adquirir un Smart TV de 55" a 12 cuotas sin interés de $53.999.

En materia de financiamiento, las promociones bancarias vigentes también ofrecen condiciones especiales:

Credicoop: 18 cuotas sin interés en electrodomésticos.

Banco Galicia: 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.

Modo: 25% de descuento los viernes y sábados (Con tope de reintegro).

Banco Ciudad + Modo: 20% de descuento los lunes (Con tope de reintegro).

BNA + Modo: 30% de descuento los miércoles (Con tope de reintegro).

Estas ofertas y promociones estarán disponibles en las 20 tiendas de Vital en todo el país — Neuquén, Salta, Bahía Blanca, Resistencia, Posadas, Mar del Plata, Santa Fe, La Plata, Quilmes, Avellaneda, Burzaco, Abasto y Villa Ortuzar (CABA), así como en Pilar, Talar, Malvinas Argentinas, Laferrere, Loma Hermosa, Moreno y San Justo — hasta el 17 de agosto de 2025.