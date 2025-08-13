Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?

ESPACIO PATROCINADO.- Encontrar la mejor opción para regalar y, al mismo tiempo, ahorrar, es una prioridad para los consumidores ante la llegada del Día de la Niñez

¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
14 de Agosto de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

Vital, el mayorista número uno preferido por las familias argentinas, se prepara para celebrar a lo grande el Mes de la Niñez con ofertas imperdibles. En sus 20 tiendas de todo el país, se podrán encontrar los juguetes más lindos y económicos en tres cuotas sin interés, además de los electrodomésticos más baratos del mercado.

Se destacan peluches gigantes de un metro de alto en varios modelos en 3 cuotas sin interés de $9.999 cada una y un bebote con cochecito y cuna, a 3 cuotas sin interés de $10.999. Además, en sus sucursales hay sets de dinosaurios, autos a control remoto, juegos de mesa y muchas opciones económicas con facilidades de pago.

Por el Mes de la Niñez, Vital ofrece hasta un 25% de descuento sobre el precio mayorista en electrodomésticos, bazar, textil y productos para el hogar. Una oportunidad única para adquirir un Smart TV de 55" a 12 cuotas sin interés de $53.999.

En materia de financiamiento, las promociones bancarias vigentes también ofrecen condiciones especiales:

 

  • Credicoop: 18 cuotas sin interés en electrodomésticos.

  • Banco Galicia: 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.

  • Modo: 25% de descuento los viernes y sábados (Con tope de reintegro).

  • Banco Ciudad + Modo: 20% de descuento los lunes (Con tope de reintegro).

  • BNA + Modo: 30% de descuento los miércoles (Con tope de reintegro).

Estas ofertas y promociones estarán disponibles en las 20 tiendas de Vital en todo el país — Neuquén, Salta, Bahía Blanca, Resistencia, Posadas, Mar del Plata, Santa Fe, La Plata, Quilmes, Avellaneda, Burzaco, Abasto y Villa Ortuzar (CABA), así como en Pilar, Talar, Malvinas Argentinas, Laferrere, Loma Hermosa, Moreno y San Justo — hasta el 17 de agosto de 2025.

Para más información, ingresar en www.vital.com.ar o https://www.instagram.com/vitalsupermayorista

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla