¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?

Encontrar la mejor opción para regalar y, al mismo tiempo, ahorrar, es una prioridad para los consumidores ante la llegada del Día de la Niñez
Vital, el mayorista número uno preferido por las familias argentinas, se prepara para celebrar a lo grande el Mes de la Niñez con ofertas imperdibles. En sus 20 tiendas de todo el país, se podrán encontrar los juguetes más lindos y económicos en tres cuotas sin interés, además de los electrodomésticos más baratos del mercado.
Se destacan peluches gigantes de un metro de alto en varios modelos en 3 cuotas sin interés de $9.999 cada una y un bebote con cochecito y cuna, a 3 cuotas sin interés de $10.999. Además, en sus sucursales hay sets de dinosaurios, autos a control remoto, juegos de mesa y muchas opciones económicas con facilidades de pago.
Por el Mes de la Niñez, Vital ofrece hasta un 25% de descuento sobre el precio mayorista en electrodomésticos, bazar, textil y productos para el hogar. Una oportunidad única para adquirir un Smart TV de 55" a 12 cuotas sin interés de $53.999.
En materia de financiamiento, las promociones bancarias vigentes también ofrecen condiciones especiales:
Credicoop: 18 cuotas sin interés en electrodomésticos.
Banco Galicia: 3 cuotas sin interés de jueves a domingo.
Modo: 25% de descuento los viernes y sábados (Con tope de reintegro).
Banco Ciudad + Modo: 20% de descuento los lunes (Con tope de reintegro).
BNA + Modo: 30% de descuento los miércoles (Con tope de reintegro).
Estas ofertas y promociones estarán disponibles en las 20 tiendas de Vital en todo el país — Neuquén, Salta, Bahía Blanca, Resistencia, Posadas, Mar del Plata, Santa Fe, La Plata, Quilmes, Avellaneda, Burzaco, Abasto y Villa Ortuzar (CABA), así como en Pilar, Talar, Malvinas Argentinas, Laferrere, Loma Hermosa, Moreno y San Justo — hasta el 17 de agosto de 2025.
Para más información, ingresar en www.vital.com.ar o https://www.instagram.com/vitalsupermayorista
