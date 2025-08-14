Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía

Juicio del caso Chocolate Rigau: el fiscal del juicio visitó a uno de los Albini en la cárcel y pidió ser apartado por "íntima amistad"

Juicio del caso Chocolate Rigau: el fiscal del juicio visitó a uno de los Albini en la cárcel y pidió ser apartado por "íntima amistad"
14 de Agosto de 2025 | 17:34

Escuchar esta nota

La causa que sacudió la política bonaerense por el millonario desvío de fondos en la Cámara de Diputados provincial finalmente avanza: quedó firme la elevación a juicio oral del caso conocido como “Chocolate” Rigau, y ya se designó el tribunal que deberá conducir el debate.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de La Plata, actualmente compuesto de forma provisoria por las juezas Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano. Falta designar un tercer magistrado mediante sorteo para completar el cuerpo y permitir el inicio del proceso oral .

Por otra parte, el fiscal designado para la etapa de juicio, Lucas Domski, se excusó formalmente de intervenir debido a su amistad íntima con uno de los imputados, Facundo Albini. Este vínculo data de la época universitaria y se extiende hasta el entorno familiar, lo que –según Domski– pone en riesgo no solo la imparcialidad, sino también la apariencia de objetividad exigida por el sistema judicial .

Acusados y cargos

Los principales acusados que enfrentarán la instancia oral son:

Julio Segundo “Chocolate” Rigau, puntero peronista del Frente Renovador en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Plan Canje 2025 de autos: descuentos de hasta 20% para comprar un 0km y detalles del proyecto que entró al Congreso

LE PUEDE INTERESAR

El dólar cotiza en baja este jueves pero caen las acciones argentinas

Claudio Albini, ex subdirector de Personal en la Cámara de Diputados bonaerense

Facundo Albini, exconcejal de La Plata

Todos están procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas, y actualmente cumplen prisión domiciliaria, una modalidad excepcional en causas de esta escala .

Además, hay más de 50 personas imputadas —los llamados “tarjeteros” o prestanombres— a quienes se les atribuye haber figurado como empleados “fantasma” para obtener tarjetas bancarias con las que se extraía dinero públicamente destinado a sus sueldos .

Origen del escándalo

El caso estalló en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido in fraganti en un cajero del Banco Provincia de La Plata con 48 tarjetas de débito a su nombre y de personas que figuraban como empleados legislativos, pero que no cumplían funciones reales. La investigación reveló un esquema sistemático de desvío de fondos mediante contratos “fantasma” y extracciones masivas .

La fiscal de instrucción, Betina Lacki, y el juez de Garantías, Federico Atencio, sostuvieron la teoría de que Rigau operaba la extracción cotidiana de dinero, mientras que Claudio y Facundo Albini facilitaban los mecanismos administrativos dentro de la Legislatura .

¿Cómo sigue?

Con la confirmación de la elevación a juicio, el TOC V debe completar su integración para fijar fecha de debate. También se deberá designar un nuevo fiscal para asistir en la etapa oral, tras la excusación de Domski.

Fuentes judiciales estiman que, por su dimensión —más de 50 imputados, miles de fojas— el juicio podría extenderse por varios meses y demandará un despliegue significativo de recursos. El expediente no solo impacta en el ámbito judicial, sino también en el político, y será seguido de cerca por los medios y actores provinciales .

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: cortes de tránsito, a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Mística Pincha

Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”
Últimas noticias de Política y Economía

Plan Canje 2025 de autos: descuentos de hasta 20% para comprar un 0km y detalles del proyecto que entró al Congreso

El dólar cotiza en baja este jueves pero caen las acciones argentinas

Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar

Piden que Alberto Fernández vaya a juicio por violencia de género contra Fabiola Yáñez
Deportes
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Espectáculos
Emanuel Ortega letal contra Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, por criticar la condena al ex de Julieta Prandi
Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
"Esto es también por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron"
Policiales
Enorme columna de humo en La Plata y otra vez alarma por un incendio: ¿Qué pasó?
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
"Quedó debajo de la rueda"
Información General
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla