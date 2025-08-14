Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Kicillof y Alak inauguraron el ensanche y pavimentación de diagonal 74
Para Diputados, Espert encabezará la lista de Milei en Provincia: qué otros nombres suenan
Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Conmoción en La Plata: un camión de basura atropelló y mató a un hombre
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Fuerte acusación contra Santiago Maratea: "Agraviante, irresponsable e intrusivo"
Evangelina Anderson vs Martín Demichelis: quién es la tercera en discordia que habría provocado la separación
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
Sorrentinos y hasta un tatuaje: furor en La Plata por la "estrella culona" que encontró el CONICET
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Fuerte choque en La Plata complicó el tránsito en Camino Belgrano
“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: jueves con una promo especial en la Región
Plazos fijos, banco por banco: cuánto gano si deposito $10.000.000 a 30 días
Cierra el paro docente universitario en los colegios y facultades
Jueves con térmica bajo cero ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Son 15 mil millones de pesos para cubrir los "costos operativos más urgentes" y así garantizar servicio
Escuchar esta nota
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que brindará una millonaria asistencia financiera a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para cubrir los “costos operativos más urgentes” para garantizar el servicio.
A través del Decreto N°2062/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la asistencia financiera a través de desembolsos mensuales de hasta $4.500 millones en julio y de hasta $5.000 millones en agosto y septiembre. No obstante, los aportes correspondientes a los últimos dos meses estarán sujetos a revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del ministerio de Economía.
En los fundamentos, recuerda “la importante actividad que desarrolla el ente” como la prestación del servicio de “captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable” además de la “colección, el tratamiento, la disposición y la eventual reutilización y/o comercialización de desagües cloacales, en los términos y condiciones previstos en el contrato de concesión celebrado con la anterior prestataria”.
Y amplía que entre sus funciones se encuentran “el mantenimiento, la construcción, rehabilitación y expansión de las obras necesarias para la prestación del servicio público de suministro de agua potable y desagües cloacales en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí