Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea

Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por su accionar "agraviante, irresponsable e intrusivo" y, a través de una carta documento, le exigió que se retracte de los dichos y expresiones vertidas en sus redes sociales, principalmente en Instagram.
“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, presidenta de la entidad profesional bonaerense. Asimismo, añadió: “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”.
“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó Salzman. De esta manera, el Colegio de Nutricionistas bonaerenses acusó a Maratea de promover el "intrusismo profesional" y de denigrar a los nutricionistas matriculados, cuando semanas atrás promocionó e indujo a la compra de un té con propiedades para bajar de peso.
“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, comenzó diciendo Maratea en un reel que publicó en la red social Instagram y agregó: "Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”. Para finalizar, el influencer manifestó: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.
Al respecto, Salzman sostuvo: "Es una acción intrusista, Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir, tenemos que defender la salud de las personas porque es el rol que tenemos, tiene que ver con nuestra ética profesional”.
“Más allá de lo formal y de lo legal, a partir de la denuncia, exigimos el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias. Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó.
