Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Espectáculos

Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea

Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
14 de Agosto de 2025 | 15:43

Escuchar esta nota

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por su accionar "agraviante, irresponsable e intrusivo" y, a través de una carta documento, le exigió que se retracte de los dichos y expresiones vertidas en sus redes sociales, principalmente en Instagram.

“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, presidenta de la entidad profesional bonaerense. Asimismo, añadió: “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”.

“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó Salzman. De esta manera, el Colegio de Nutricionistas bonaerenses acusó a Maratea de promover el "intrusismo profesional" y de denigrar a los nutricionistas matriculados, cuando semanas atrás promocionó e indujo a la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, comenzó diciendo Maratea en un reel que publicó en la red social Instagram y agregó: "Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”. Para finalizar, el influencer manifestó: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

Al respecto, Salzman sostuvo: "Es una acción intrusista, Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir, tenemos que defender la salud de las personas porque es el rol que tenemos, tiene que ver con nuestra ética profesional”.

“Más allá de lo formal y de lo legal, a partir de la denuncia, exigimos el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias. Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: cortes de tránsito, a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Mística Pincha

Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

Últimas noticias de Espectáculos

L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”

El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"

"Esto es también por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron"

Maria Becerra suma un segundo River: el primero lo agotó en tiempo record
La Ciudad
Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación en el barrio
Entregaron 400 escrituras a familias de más de diez barrios platenses
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Deportes
Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán
VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres
EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Policiales
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Conmoción en La Plata: murió un hombre atropellado por un camión recolector
"Quedó debajo de la rueda"
Cómo es la cárcel de La Plata donde está detenido Contardi, ex de Prandi, y comparte con otros "presos famosos"
Información General
Elecciones 2025: cómo identificar videos manipulados o creados con inteligencia artificial
Del Ferrocarril Sud al General Roca: a 160 años del primer viaje en tren de Constitución al interior bonaerense
Los Beatles y el primer recital en un estadio: a 60 años de un hito que cambió la historia de la música
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla