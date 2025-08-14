Tras la ruptura del bloque, concejales del PRO se muestran con Ritondo y reafirman su acuerdo con LLA

Fentanilo contaminado, ¿un “agujero negro”? Alertan que las muertes podrían ser muchas más
Luego de la ruptura del bloque provocada por la alianza con La Libertad Avanza en la Provincia, concejales del PRO se muestran con Ritondo y reafirman su acuerdo con el gobierno nacional.
En una foto nada azarosa, con la Municipalidad de La Plata de fondo y mientras en Atenas se desarrolla el acto de LLA, Cristian Ritondo (presidente del partido provincial), Alejandro Finocchiaro, Juan Martínez Garmendia (presidente del bloque de concejales), Lucia Barbier y Nicolás Morzone (candidato a diputado), se mostraron a favor del acuerdo entre espacios.
Consultado por EL DIA, Morzone aseguró que el mensaje que se busca dar con esta postal es “que el PRO apoya el acuerdo con LLA en La Plata”.
Vale recordar que Dario Ganduglia y Lucas Lascours son quienes rompieron el bloque de concejales del PRO en La Plata y crearon el “PRO Vecinal”, en desacuerdo con el cierre junto a LLA. La decisión se tomó luego de que ambos argumentaran que no participaron de la mesa de negociación donde se trató la alianza, en julio pasado.
Como gesto político, la foto es contundente y significativa en sí misma, teniendo en cuenta los entretelones. Es que hoy se estrenó el nuevo bloque político, debilitando al PRO que tenía cinco miembros y quedó con tres.
